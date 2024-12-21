مواعيد مباريات السبت 21 ديسمبر 2024 - قمتان في الدوري المصري.. وبرشلونة ضد أتليتكو

تستأنف اليوم مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، كما تنطلق الجولة الجديدة من الدوريات الأوروبية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات السبت 21 ديسمبر والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

غزل المحلة × الاتحاد السكندري.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الإسماعيلي × بيراميدز.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي الممتاز

أستون فيلا × مانشستر سيتي.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

برينتفورد × نوتينجهام فورست.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

وست هام × برايتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

إبسويتش تاون × نيوكاسل.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

كريستال بالاس × أرسنال.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

خيتافي × ريال مايوركا.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

سيلتا فيجو × ريال سوسيداد.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

أوساسونا × أتلتيك بلباو.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

برشلونة × أتليتكو مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

تورينو × بولونيا.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

جنوى نابولي.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

لينشي × لاتسيو.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الألماني

فيردر بريمن × يونيون برلين.. 3:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

شتوتجارت × سان باولي.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 6.

هولتشايل كيل × أوجسبورج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس.

هوفنهايم × بروسيا مونشنجلادباخ.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس.

آينتراخت فرانكفورت × ماينز.. 4:30 مستاء - بي إن سبورتس.

باير ليفركوزن.. فرايبورج.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري البرتغالي

موريرينسي × بورتو.. 10:30 مساء - تطبيق شاهد.

خليجي 26

الكويت × عمان.. 7:00 مساء - أبوظبي الرياضية 1.

قطر × الإمارات.. 9:00 مساء - أبوظبي الرياضية 1.

كأس فرنسا

كورت × نيس.. 7:00 مساء.

فينيي × ليون.. 7:00 مساء.

درانسي × نانت.. 7:00 مساء.

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