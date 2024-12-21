مواعيد مباريات السبت 21 ديسمبر 2024 - قمتان في الدوري المصري.. وبرشلونة ضد أتليتكو

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 10:27

كتب : FilGoal

علي الملواني - الإسماعيلي

تستأنف اليوم مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، كما تنطلق الجولة الجديدة من الدوريات الأوروبية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات السبت 21 ديسمبر والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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غزل المحلة × الاتحاد السكندري.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الإسماعيلي × بيراميدز.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي الممتاز

أستون فيلا × مانشستر سيتي.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

برينتفورد × نوتينجهام فورست.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

وست هام × برايتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

إبسويتش تاون × نيوكاسل.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

كريستال بالاس × أرسنال.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

خيتافي × ريال مايوركا.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

سيلتا فيجو × ريال سوسيداد.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

أوساسونا × أتلتيك بلباو.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

برشلونة × أتليتكو مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

تورينو × بولونيا.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

جنوى نابولي.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

لينشي × لاتسيو.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الألماني

فيردر بريمن × يونيون برلين.. 3:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

شتوتجارت × سان باولي.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 6.

هولتشايل كيل × أوجسبورج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس.

هوفنهايم × بروسيا مونشنجلادباخ.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس.

آينتراخت فرانكفورت × ماينز.. 4:30 مستاء - بي إن سبورتس.

باير ليفركوزن.. فرايبورج.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري البرتغالي

موريرينسي × بورتو.. 10:30 مساء - تطبيق شاهد.

خليجي 26

الكويت × عمان.. 7:00 مساء - أبوظبي الرياضية 1.

قطر × الإمارات.. 9:00 مساء - أبوظبي الرياضية 1.

كأس فرنسا

كورت × نيس.. 7:00 مساء.

فينيي × ليون.. 7:00 مساء.

درانسي × نانت.. 7:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الدوري المصري الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي الممتاز مواعيد مباريات السبت
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