قائمة الإسماعيلي - النبريص وتراوري على رأس هجوم الدراويش أمام بيراميدز
السبت، 21 ديسمبر 2024 - 00:14
كتب : FilGoal
أعلن الإسماعيلي عن قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.
وجاءت قائمة الدراويش كالتالي:
حراسة المرمى: كمال السيد - عبد الله جمال
خط الدفاع: عماد حمدي - محمد نصر - محمد عمار - هشام محمد - محمد حسن - محمد بيومي - عبد الكريم مضطفى مصطفى - حاتم سكر
خط الوسط: محمد عبد السميع - عبد الله السعيد - عبد الرحمن الدح - محمد خطاري - عمر القط - علي الملواني - إبراهيم عبد العال
خط الهجوم: مروان حمدي - نادر فرج - خالد النبريص - إريك تراوري - محمد زيدان
ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.
بينما يحتل بيراميدز المركز السادس مؤقتا برصيد 7 نقاط من 4 مباريات.
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