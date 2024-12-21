قائمة الإسماعيلي - النبريص وتراوري على رأس هجوم الدراويش أمام بيراميدز

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 00:14

كتب : FilGoal

إريك تراوري - الإسماعيلي - خالد النبريص

أعلن الإسماعيلي عن قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الدراويش كالتالي:

حراسة المرمى: كمال السيد - عبد الله جمال

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خط الدفاع: عماد حمدي - محمد نصر - محمد عمار - هشام محمد - محمد حسن - محمد بيومي - عبد الكريم مضطفى مصطفى - حاتم سكر

خط الوسط: محمد عبد السميع - عبد الله السعيد - عبد الرحمن الدح - محمد خطاري - عمر القط - علي الملواني - إبراهيم عبد العال

خط الهجوم: مروان حمدي - نادر فرج - خالد النبريص - إريك تراوري - محمد زيدان

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.

بينما يحتل بيراميدز المركز السادس مؤقتا برصيد 7 نقاط من 4 مباريات.

الإسماعيلي الدوري المصري بيراميدز
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