نتفلكس تحصل على حقوق بث مباريات كأس العالم للسيدات 2027 و2031

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 00:08

كتب : FilGoal

منتخب إسبانيا للسيدات

حصلت منصة "نتفلكس" على حقوق بث مباريات كأس العالم 2027 و2031 للسيدات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن فيفا فوز المنصة بالحقوق بشكل رسمي.

وقال جياني إنفانتينو رئيس فيفا: "باعتبارها شريك طويل الأمد لـ فيفا، أظهرت نتفلكس بقوة اهتماما بتطور كرة القدم النسائية".

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وتستضيف البرازيل نهائيات نسخة 2027، ولم تتحدد الدولة المستضيفة لنهائيات نسخة 2031.

وبدأت المنصة الأمريكية في اتخاذ الخطوات الأولى نحو عالم الرياضة بعرض مباشر لحدث الملاكمة بين مايك تايسون وجايك بول.

كما ستعرض أيضا مباراتين من دوري كرة القدم الأمريكية يوم 25 ديسمبر الجاري ضمن اتفاق لمدة 3 سنوات بإذاعة جولة أعياد الميلاد.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب النسخة الأخيرة لأول مرة في تاريخه بالفوز على إنجلترا في النسخة التي أقيمت بنوزيلاندا وأستراليا.

ويعد المنتخب الأمريكي الأكثر تتويجا بالجائزة برصيد 4 ألقاب آخرها في 2019.

نتفلكس كأس العالم سيدات
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