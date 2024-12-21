جريندو: هذا ما رفع قيمة الفوز على مودرن سبورت

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 00:07

كتب : FilGoal

عبد اللطيف جريندو - البنك الأهلي

أبدى محمد عبد اللطيف جريندو لاعب البنك الأهلي سعادته بفوز الفريق على مودرن سبورت في الجولة الخامسة من الدوري.

وقال جريندو في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "كان فوزا هاما للغاية لأن وضعنا ليس على ما يرام في جدول الترتيب".

وأضاف "جدول المباريات لم يساعدنا فقد واجهنا الأهلي والزمالك وبيراميدز وفاركو".

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وأوضح "الفوز بالمباراة كان هاما للغاية وسيصنع الفارق معنا في الفترة المقبلة".

وتابع "كنا نهدف للحفاظ على نظافة شباكنا وتحقيق الفوز، وكنا نريد الهدف الثاني ولكن الأولوية لتأمين الانتصار".

واختتم "نسعى لتحسين وضعنا في جدول الترتيب وهذا الفوز سيمنحنا دفعة للمباريات المقبلة".

وواصل مودرن سبورت البداية السلبية هذا الموسم وخسر من البنك الأهلي بهدف دون رد في الجولة الخامسة في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

وسجل هدف فوز البنك الأهلي: أسامة فيصل.

وتعد تلك أسوأ انطلاقة لمودرن سبورت في تاريخه بالدوري إذ حقق 3 نقاط فقط من أول 5 مباريات.

وكانت أقل انطلاقة للفريق في الدوري جاءت في موسم 2021-22 بتحقيق 7 نقاط تحت قيادة علي ماهر في أول مواسم الفريق بالدوري الممتاز.

كما خسر الفريق تحت قيادة الفرنسي فرانك دوما في أول مباراة له هذا الموسم بعدما تولى المسؤولية خلفا لطلعت يوسف.

وحقق البنك الأهلي أول انتصار له في الدوري المصري هذا الموسم بعدما اكتسح سيراميكا بخماسية دون مقابل في كأس الرابطة.

ورفع البنك الأهلي رصيده لـ 5 نقاط ارتقى بها للمركز الـ 13، فيما تراجع مودرن سبورت للمركز السابع عشر -قبل الأخير- برصيد 3 نق

الدوري المصري البنك الأهلي جريندو مودرن سبورت
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