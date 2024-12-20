تعافى من خسارة ماينز سريعا.. بايرن ميونيخ يضرب لايبزيج بخماسية

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 23:50

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - جوشوا كيميتش

فاز بايرن ميونيخ على منافسه لايبزيج بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل أهداف بايرن ميونيخ كل من جمال موسيالا وكونراد لايمر وجوشوا كيميتش وليروي ساني وألفونسو ديفيز.

بينما أحرز بنجامين سيسكو هدف لايبزيج الوحيد.

أخبار متعلقة:
المشوار لم يصل للنهاية.. بايرن ميونيخ: نوير يقترب من تمديد عقده ضحية بايرن ميونيخ يقترب من تدريب طارق حامد في ضمك السعودي ماينز يسقط بايرن ميونيخ في فخ الخسارة الأولى بـ الدوري الألماني تكريما لبيكنباور.. بايرن ميونيخ يعلق رقم 5 إلى الأبد

وتدارك بايرن الهزيمة من ماينز في الجولة الماضية بهدفين دون رد بالفوز سريعا على لايبزيج بعدد أهداف كبير.

ولم يتمكن هاري كين من توسيع فارق عدد الأهداف مع الدولي المصري عمر مرموش لاعب أينتراخت فرانكفورت في سباق هدافي الدوري الألماني.

واستطاع كين تسجيل 14 هدفا في الدوري ويحتل صدارة الهدافين، بينما سجل مرموش 13 هدفا في الوصافة.

وافتتح موسيالا النتيجة في الدقيقة الأولى من المباراة وتعادل سيسكو في الدقيقة الثانية سريعا لتشتعل المباراة مبكرا.

وتقدم لايمر بالتسجيل في فريقه السابق من صناعة مايكل أوليسي في الدقيقة 25.

ووسع كيميتش الفارق في الدقيقة 36 من صناعة موسيالا.

وأضاف ساني الهدف الرابع في الدقيقة 75 عقب صناعة ديفيز، قبل أن يختتم أهداف بايرن بعد 3 دقائق.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بايرن للنقطة 36 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.

بينما تجمد رصيد لايبزيج عند النقطة 27 في المركز الرابع.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني لايبزيج هاري كين
نرشح لكم
بعد مباراتين دون انتصار.. ميلان يعود ويفوز على فيرونا بصعوبة انتهت الدوري الإيطالي - فيرونا (0)-(1) ميلان ذا أثلتيك: ساوثامبتون يتوصل لاتفاق لتعيين يوريتش مدربا للفريق تشكيل ميلان - أبراهام يقود الهجوم وريندرز في الوسط ضد فيرونا مؤتمر ماريسكا: سنتوصل لحل إذا أراد أي لاعب الرحيل.. وعودة جيمس جزئيا للتدريبات مؤتمر أرتيتا: لا أتطلع لتدريب أرسنال 5 أعوام أخرى.. وعودة كالافيوري ورايس مؤتمر بوستيكوجلو: لن نغير طريقتنا ضد ليفربول.. وموقف فيرنر وأودوجي من المشاركة مؤتمر أموريم: عودة راشفورد.. وليس لدينا وقت للتدريب وهذا ما يحتاجه الفريق
أخر الأخبار
بعد مباراتين دون انتصار.. ميلان يعود ويفوز على فيرونا بصعوبة 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة الإسماعيلي - النبريص وتراوري على رأس هجوم الدراويش أمام بيراميدز 40 دقيقة | الدوري المصري
نتفلكس تحصل على حقوق بث مباريات كأس العالم للسيدات 2027 و2031 46 دقيقة | رياضة نسائية
مصطفى عبد الرحيم: هذه كانت تعليمات طارق مصطفى مع مشاركتي 46 دقيقة | الدوري المصري
جريندو: هذا ما رفع قيمة الفوز على مودرن سبورت 47 دقيقة | الدوري المصري
تعافى من خسارة ماينز سريعا.. بايرن ميونيخ يضرب لايبزيج بخماسية ساعة | الكرة الأوروبية
وكيل قندوسي: الحديث عن الزمالك سابق لأوانه.. وهذا موقف انتقاله إلى سيراميكا نهائيا ساعة | الدوري المصري
مجدي عبد العاطي: الفوز على فاركو كان صعبا.. وشاركت في تكوينه وأعرفه جيدا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 3 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 4 الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا