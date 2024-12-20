تعافى من خسارة ماينز سريعا.. بايرن ميونيخ يضرب لايبزيج بخماسية

فاز بايرن ميونيخ على منافسه لايبزيج بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل أهداف بايرن ميونيخ كل من جمال موسيالا وكونراد لايمر وجوشوا كيميتش وليروي ساني وألفونسو ديفيز.

بينما أحرز بنجامين سيسكو هدف لايبزيج الوحيد.

وتدارك بايرن الهزيمة من ماينز في الجولة الماضية بهدفين دون رد بالفوز سريعا على لايبزيج بعدد أهداف كبير.

ولم يتمكن هاري كين من توسيع فارق عدد الأهداف مع الدولي المصري عمر مرموش لاعب أينتراخت فرانكفورت في سباق هدافي الدوري الألماني.

واستطاع كين تسجيل 14 هدفا في الدوري ويحتل صدارة الهدافين، بينما سجل مرموش 13 هدفا في الوصافة.

وافتتح موسيالا النتيجة في الدقيقة الأولى من المباراة وتعادل سيسكو في الدقيقة الثانية سريعا لتشتعل المباراة مبكرا.

وتقدم لايمر بالتسجيل في فريقه السابق من صناعة مايكل أوليسي في الدقيقة 25.

ووسع كيميتش الفارق في الدقيقة 36 من صناعة موسيالا.

وأضاف ساني الهدف الرابع في الدقيقة 75 عقب صناعة ديفيز، قبل أن يختتم أهداف بايرن بعد 3 دقائق.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بايرن للنقطة 36 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.

بينما تجمد رصيد لايبزيج عند النقطة 27 في المركز الرابع.

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