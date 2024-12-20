وكيل قندوسي: الحديث عن الزمالك سابق لأوانه.. وهذا موقف انتقاله إلى سيراميكا نهائيا

كشف نصر يحيى وكيل أعمال الجزائري أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، عن موقف اللاعب من الانتقال النهائي وإمكانية انتقاله إلى الزمالك لاحقا.

وقال يحيى في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "الحديث عن انتقال قندوسي إلى الزمالك أو أي نادٍ آخر سابق لأوانه. اللاعب من الممكن أن ينتقل إلى سيراميكا نهائيا. هناك مفاوضات منذ وقت طويل والأمور في الرتوش الأخيرة".

وأضاف "الأولوية للاعب هي الاستمرار مع سيراميكا كليوباترا، لقد تأقلم مع الفريق ويشعر وكأنه مصري معهم".

وأوضح "صفحة قندوسي مع الأهلي أغلقت بالفعل، لجنة التخطيط ارتأت ذلك وكنا نود خروجه لكي يلعب ولو على سبيل الإعارة وكان قرارا سليما من جانبنا".

وتابع "قندوسي هو المستفيد الوحيد مما حدث فقد انضم إلى منتخب الجزائر. كنا نأخذ الأمور خطوة تلو الأخرى".

وأكمل "قندوسي ليس لاعبا صغيرا بل أتى إلى الأهلي نجما من وفاق سطيف. كنا بحاجة لإعادته للعب".

واختتم "الأهلي كبير أيضا ولن يقف على أحمد قندوسي. ويظل الأهلي أولوية قندوسي طالما أن اسمه على ذمة النادي".

ماذا حدث؟

صرّح أحمد قندوسي عبر أون تايم سبورتس 2: "زين الدين بلعيد كان قريبا من الانضمام للأهلي بشرط أن يكون معه وكيله، ولكن طُلب منه لكي يدخل النادي الأهلي يجب أن يكون مع وكيل آخر".

وأوضح: "بالنسبة لنا كجزائريين الوكيل مثل الصديق ولا يمكن أن أتخلى عنه من أجل مبلغ مالي أكبر".

وأشار لاعب الأهلي السابق إلى تفاصيل حديثه مع مواطنه أثناء المفاوضات: "تحدثت مع بلعيد وأخبرني أن المفاوضات مع الأهلي وصلت لنسبة لـ70 %، قبل أن تتوقف بعدها بسبب أزمة الوكلاء".

بعد ذلك، قرر محمد رمضان المدير الرياضي لـ الأهلي بإحالة إحالة تصريحات قندوسي إلى الشؤون القانونية بالنادي، ومخاطبة ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صرح به.

وكتب زين الدين بلعيد عبر حسابه على إنستجرام

"كنت أفضل السكوت وعدم الخوض في الجدال احتراما لزميلي وصديقي في المنتخب، واحتراما لكيان النادي الأهلي وجماهيره ولكن الحال يقتضي الرد وبيان الحق وتوضيح الأمور.

النادي الأهلي لم يفرض عليّ أي وكيل وأنا من اخترت وفوضت من يمثلني.

المفاوضات مع أمير توفيق سارت باحترافية وهو شخص محترم.

عدم إمضائي للنادي الأهلي كان قرار شخصي، لأنني فضلت الاحتراف في أوربا ولم يكن بسبب أزمة الوكلاء مثل ما يشاع.

بعض الوكلاء تريد الاصطياد في المياه العكرة وإقحام اسمي في مشاكلهم".

وانضم قندوسي لصفوف المنتخب الجزائري لمواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في المغرب.

وبناء عليه أعلن الأهلي بعد انتهاء التحقيقات اتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح بها اللوائح تجاه أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا، وعرضه للبيع، نظرا لما بدر منه، وإعادة تشكيل وهيكلة إدارة التعاقدات.

وكان قندوسي قد انضم إلى الأهلي قادما من وفاق سطيف الجزائري في يناير 2023.

ولعب صاحب الـ 25 عاما بقميص الأهلي 21 مباراة في مختلف المسابقات وساهم في خمسة أهداف.

إذ سجل الجزائري هدفين وصنع ثلاثة آخرين، وذلك قبل خروجه معارا لسيراميكا كليوباترا مرتين.