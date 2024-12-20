مجدي عبد العاطي: الفوز على فاركو كان صعبا.. وشاركت في تكوينه وأعرفه جيدا

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 23:00

كتب : FilGoal

إنبي - زد - مجدي عبد العاطي

شدد مجدي عبد العاطي المدير الفني لـ زد أن الفوز على فاركو كان صعبا للغاية.

وحقق زد ثاني انتصار له على التوالي في الدوري المصري بالفوز على فاركو بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على استاد حرس الحدود.

وقال عبد العاطي لقناة أون تايم سبورتس: "مباراة فاركو كانت صعبة للغاية، لكن صممنا على الفوز، وصنعنا العديد من الفرص وكذلك التبديلات أتت ثمارها".

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وأضاف "الفوز في الدوري الحالي صعب جدا، كنا في حاجة إلى الانتصار ليدفعنا للأمام في جدول الترتيب".

وأقر "فاركو مميز جدا في الأطراف وبناء الهجمات من الخلف، أنا شاركت في بناء الفريق وأعلمه جيدا".

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى أن نستغل هذا الفوز ونبني عليه في الفترة المقبلة، والبداية بمواجهة إنبي في مباراة قوية جدا".

ولا يخسر زد أمام فاركو، ففاز في 3 مواجهات وتعادلا في واحدة منذ بداية الموسم الماضي سواء في الدوري المصري أو كأس الرابطة.

الفوز رفع رصيد زد لـ 8 نقاط ارتقى بها للمركز الرابع، فيما تراجع فاركو للمركز الثامن برصيد 7 نقاط.

الدوري المصري فاركو مجدي عبد العاطي زد
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