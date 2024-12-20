طارق مصطفى: أضغط على اللاعبين لتحقيق الفوز.. وخماسية سيراميكا أقلقتني

يضغط طارق مصطفى المدير الفني لـ البنك الأهلي على لاعبيه لتحقيق الفوز في المباريات.

وواصل مودرن سبورت البداية السلبية هذا الموسم وخسر من البنك الأهلي بهدف دون رد في الجولة الخامسة في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

وقال مصطفى لقناة أون تايم سبورتس 1: "بداية الموسم كانت صعبة للغاية بالنسبة وكنا نعاني من سوء توفيق بسبب إهدار العديد من الفرص رغم أننا كنا نلعب بشكل جيد، لكن استقبلنا أهداف كثيرة".

وأضاف "شعرت بالحزن خصيصا في مباراة بيراميدز لأننا أهدرنا 3-4 أهداف".

وأكمل "مركزنا في الدوري لا يليق باللاعبين والجهاز الفني والإدارة، من وجهة نظري أن نظام الدوري الحالي أشبه بالكؤوس، هناك صعوبة في تحقيق سلسلة من الفوز المتتالي".

وشدد "أنا أضع اللاعبين تحت الضغوط لأنني تعودت على الفوز مع الزمالك، أحاول زرع هذه العقلية في الفريق، كنت قلقا لأن مودرن سبورت عينا مدربا جديد والرغبة في إثبات الذات".

وأنهى حديثه قائلا: "أكثر ما قلقني هو أن اللاعبين يشعرون أنهم فعلوا كل شيء بعد الفوز على سيراميكا بخماسية، لكن هدفنا وطموحنا أكبر من ذلك".

ورفع البنك الأهلي رصيده لـ 5 نقاط ارتقى بها للمركز الـ 13، فيما تراجع مودرن سبورت للمركز السابع عشر -قبل الأخير- برصيد 3 نقاط.