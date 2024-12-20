انتهت الدوري الإيطالي - فيرونا (0)-(1) ميلان

يقدم FilGoal.com تغطية حية مباشرة لمباراة هيلاس فيرونا ضد ميلان في الجوةل 17 من الدوري الإيطالي.

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انتهت

ق 56: جووووووول تيجاني ريندرز بعد تسديدة من اللمسة الأولى عقب تمريرة رائعة عن طريق يوسف فوفانا.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

بداية المباراة