انتهت الدوري الإيطالي - فيرونا (0)-(1) ميلان
الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 21:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية مباشرة لمباراة هيلاس فيرونا ضد ميلان في الجوةل 17 من الدوري الإيطالي.
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انتهت
ق 56: جووووووول تيجاني ريندرز بعد تسديدة من اللمسة الأولى عقب تمريرة رائعة عن طريق يوسف فوفانا.
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
بداية المباراة
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