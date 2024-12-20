ذا أثلتيك: ساوثامبتون يتوصل لاتفاق لتعيين يوريتش مدربا للفريق

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 21:43

كتب : FilGoal

إيفان يوريتش - مدرب روما الجديد

توصل نادي ساوثامبتون إلى اتفاق مع الكرواتي إيفان يوريتش لتعيينه مديرا فنيا للفريق.

وحسب موقع ذا أثلتيك، فإن نادي القديسين اتفق مع مدرب روما السابق لتعيينه حتى 2026.

وأفاد الموقع أن هناك إمكانية في العقد يتيح التجديد التلقائي لعامين إضافيين.

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وكان يوريتش قد تولى تدريب روما خلفا لـ دانييلي دي روسي خلال الموسم الحالي.

وقرر روما إقالة مدرب تورينو السابق لسوء النتائج وتعيين كلاوديو رانييري.

وكان ساوثامبتون قد أعلن إقالة مدربه راسل مارتن بعد الخسارة من توتنام بخمسة أهداف دون رد.

وأقيمت المباراة في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأصبح راسل رابع مدرب يُقال من منصبه خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي بعد إريك تين هاج من مانشستر يونايتد، وستيف كوبر من ليستر سيتي، ومؤخرا جاري أونيل من ولفرهامبتون.

ويتذيل ساوثامبتون جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، ولم يحقق سوى فوز واحد فقط وتعادلين و13 خسارة.

ويبتعد عن إبسويتش صاحب المركز الـ18 بفارق 7 نقاط، وليستر سيتي الذي يتواجد في المركز الـ17 البعيد عن مراكز الهبوط بـ9 نقاط.

روما الدوري الإنجليزي ساوثامبتون إيفان يوريتش
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