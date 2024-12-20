دوري المحترفين - عبد الناصر محمد يتولى قيادة القناة
الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 21:36
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي القناة برئاسة محمد لطفي أبو العزم عن تعيين عبد الناصر محمد مديراً فنياً لفريق الكرة.
ويتولى عبد الناصر محمد مهمة قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة خلفاً لأحمد العجوز، الذي تقدم باعتذاره عن عدم استكمال مهمته في قيادة الفريق.
وأوضح مجلس إدارة نادي القناة في بيانه أن النادي يولي اهتماماً كبيراً بتحقيق الاستقرار الفني للفريق، ويسعى جاهداً لتحقيق النتائج المرجوة في دوري المحترفين، وتوفير الأمور اللازمة لتحقيق الهدف المنشود والصعود إلى الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يقود عبد الناصر محمد الفريق بداية من مباراة كأس مصر يوم الخميس القادم أمام المرج بدور الـ 64.
ويحتل القناة المركز العاشر في ترتيب دوري المحترفين برصيد 17 نقطة.
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