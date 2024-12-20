رئيس اتحاد جدة يوضح حقيقة لقاء الزمالك وديا

أوضح لؤي مشعبي رئيس اتحاد جدة السعودي حقيقة مواجهة الزمالك وديا.

وقال رئيس الفريق السعودي عبر فيديو: "مواجهة الزمالك وديا؟ غير صحيح".

وأضاف "لا توجد أي مباراة قادمة للفريق حتى مواجهة الهلال في كأس الملك".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن شركات تسويق عرضت على الزمالك بعض الوديات في السعودية خلال شهر يناير من بينهم فرق اتحاد جدة، والرائد، وأحد، وفريق من دوري يلو السعودي.

وما زالت المفاوضات جارية في انتظار رأي كريستيان جروس الفني حسب أجندة مباريات الفريق.

ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وسيخوض الأبيض أول مباراة له في يناير المقبل بمواجهة المصري في الجولة الرابعة من الكونفدرالية.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط بعد مرور 3 جولات.

يذكر أن الزمالك خاض ودية الشهر الماضي ضد النصر الليبي في مباراة اعتزال خالد حسين أسطورة الكرة الليبية.