منافس الأهلي - إنتر ميامي يعلن بيع مهاجمه

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 21:16

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي وليوناردو كامبانا - إنتر ميامي

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي بيع مهاجمه الإكوادوري ليوناردو كامبانا.

وانضم الإكوادوري لصفوف فريق نيو إنجلاند ريفولشن الأمريكي مقابل 2.5 مليون دولار.

ويعد كامبانا ثاني هدافي النادي تاريخيا بعد ليونيل ميسي، إذ سجل 32 هدفا ويتفوق عليه ميسي برصيد 34 هدفا.

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كما يعد ثالث أكثر لاعب خوضا للمباريات بتاريخ الفريق برصيد 100 مباراة.

ولا يعد كامبانا أول الراحلين إذ سبقه كل من كارلوس دوس سانتوس حارس مرمى الفريق إلى نادي سان دييجو الذي يملكه رجل الأعمال المصري محمد منصور.

كما سبق أن أعلن النادي رحيل لاعبه دييجو جوميز إلى برايتون الإنجليزي بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة كأغلى صفقة بيع في تاريخ النادي.

ويتواجد إنتر ميامي مع الأهلي بالمجموعة الأولى في كأس العالم للأندية مع بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويلتقي إنتر ميامي مع الأهلي في افتتاح البطولة يوم 14 يونيو من عام 2025.

الدوري الأمريكي منافس الأهلي إنتر ميامي
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