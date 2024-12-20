تشكيل ميلان - أبراهام يقود الهجوم وريندرز في الوسط ضد فيرونا

أعلن باولو فونسيكا المدير الفني لـ ميلان تشكيل فريقه ضد منافسه هيلاس فيرونا.

ويواجه ميلان منافسه إيلاس فيرونا بعد قليل في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويتواجد تامي أبراهام للمباراة الثانية على التوالي بشكل أساسي، وكذلك صامويل تشوكويزي.

ويستمر إيميرسون رويال في التشكيل الأساسي بعد مباراة جنوى الماضية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مايك مينيان

خط الدفاع: إيميرسون رويال – ماتيو جابيا – ماليك ثياو – أليكس خيمينيز

خط الوسط: يوسف فوفانا – فيليبو تيراتشانو – تيجاني ريندرز

خط الهجوم: رافاييل لياو – تامي أبراهام – صامويل تشوكويزي

ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة.

وبينما يأتي فيرونا في المركز الـ17 برصيد 15 نقطة ويبتعد بفارق نقطة عن كالياري الذي يتواجد في مناطق الهبوط.