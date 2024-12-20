مؤتمر ماريسكا: سنتوصل لحل إذا أراد أي لاعب الرحيل.. وعودة جيمس جزئيا للتدريبات

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 20:29

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا

يثق إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي أنه سيتوصل إلى حل إذا أراد أي لاعب الرحيل في الفترة المقبلة.

ويستعد تشيلسي لمواجهة منافسه إيفرتون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

وقال المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحفي: "هناك لاعبون للأسف لا يشتركوا معنا كثيرا في جميع المسابقات مثل بن تشيلويل وكارني تشوكويميكا".

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وأضاف "ربما سيرغب الثنائي في الرحيل لأنه يعمل كل يوم ويريد اللعب، من المحتمل أن يفكر في الرحيل".

وأكمل "كل لاعب لديه موقف مختلف، لذلك سنرى ما إذا كان أي شخص يطرق الباب ويقول إنني أريد الرحيل، سنحاول إيجاد حل".

وأتم "عودة ريس جيمس جزئيا للتدريبات لا يعني أنه سيكون معنا المباراة المقبلة أو الأسبوع بعد المقبل، الخطة هي مشاركته في جزء من التدريبات، نحاول توفير الظروف المناسبة له".

ويحتل تشيلسي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة ويبتعد بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، لكن ينقص الأخير مباراة مؤجلة ضد إيفرتون.

بينما يأتي إيفرتون في المركز الـ16 برصيد 15 نقطة ويبتعد بفارق 3 نقاط عن مناطق الهبوط.

تشيلسي إيفرتون الدوري الإنجليزي إنزو ماريسكا
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