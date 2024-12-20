الدوري المصري سيدات - انتصار كاسح لـ الأهلي.. وفوز لـ الزمالك بسداسية

اكتسحت سيدات الأهلي المستضيف بالم هيلز بنتيجة 11-0، فيما فاز الزمالك على الجولة 6-1 في الجولة 13 من الدوري المصري سيدات.

وعادلت سيدات الأهلي أكبر انتصار لهن في الدوري المصري بالفوز 11-0 بعدما فزن على الجونة بنفس النتيجة الشهر الماضي.

فيما فازت سيدات الزمالك بنتيجة 6-1 على الجونة في التوقيت ذاته.

وانتصر المقاولون العرب على بيراميدز بنتيجة 3-0، وبنفس النتيجة حقق مسار حامل اللقب الفوز على زد.

الأهلي يعود لسكة الانتصارات باكتساح بالم هيلز بنتيجة 11-0 في الدوري المصري للسيدات. 🔝⚽️ pic.twitter.com/gD5tdANDeV — FilGoal (@FilGoal) December 20, 2024

وتعادل اتحاد بسيون مع المعادي واليخت بهدف لكل فريق.

وكانت سيدات إنبي قد تعادلن أمس الخميس مع المصري بهدف لكل فريق.

سيدات الزمالك يهزمن الجونة بسداسية في الدوري المصري 🔝⚽️ pic.twitter.com/uQWggTgOx1 — FilGoal (@FilGoal) December 20, 2024

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 12 مباراة، ويليه مسار برصيد 27 نقطة من 9 مباريات ودون أي خسارة.

فيما تراجع وادي دجلة للمركز الثالث برصيد 25 نقطة، وبنفس الرصيد زد.

ويأتي الزمالك خامسا برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، فيما يأني البنك الأهلي سادسا برصيد 22 نقطة من 9 مباريات.