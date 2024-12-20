الدوري المصري سيدات - انتصار كاسح لـ الأهلي.. وفوز لـ الزمالك بسداسية

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 20:11

كتب : FilGoal

سيدات الأهلي كرة قدم

اكتسحت سيدات الأهلي المستضيف بالم هيلز بنتيجة 11-0، فيما فاز الزمالك على الجولة 6-1 في الجولة 13 من الدوري المصري سيدات.

وعادلت سيدات الأهلي أكبر انتصار لهن في الدوري المصري بالفوز 11-0 بعدما فزن على الجونة بنفس النتيجة الشهر الماضي.

فيما فازت سيدات الزمالك بنتيجة 6-1 على الجونة في التوقيت ذاته.

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وانتصر المقاولون العرب على بيراميدز بنتيجة 3-0، وبنفس النتيجة حقق مسار حامل اللقب الفوز على زد.

وتعادل اتحاد بسيون مع المعادي واليخت بهدف لكل فريق.

وكانت سيدات إنبي قد تعادلن أمس الخميس مع المصري بهدف لكل فريق.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 12 مباراة، ويليه مسار برصيد 27 نقطة من 9 مباريات ودون أي خسارة.

فيما تراجع وادي دجلة للمركز الثالث برصيد 25 نقطة، وبنفس الرصيد زد.

ويأتي الزمالك خامسا برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، فيما يأني البنك الأهلي سادسا برصيد 22 نقطة من 9 مباريات.

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