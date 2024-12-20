مؤتمر أرتيتا: لا أتطلع لتدريب أرسنال 5 أعوام أخرى.. وعودة كالافيوري ورايس

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 20:01

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

أكد ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أنه لا يتطلع إلى الاستمرار في تدريب فريقه 5 أعوام أخرى.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه كريستال بالاس في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "كالافيوري ورايس متاحان لمواجهة بالاس، بينما أولكسندر زينشينكو لديه فرصة للانضمام إلى القائمة".

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وأضاف "لا يزال الوقت مبكر لعودة تاكيهيرو تومياسو".

وتابع "ليس علينا تحليل كريستال بالاس كثيرا، أنا متأكد من أن كلا الجانبين سيغيران بعض اللاعبين في التشكيل، نحن نعرف ما يعنيه الذهاب سلهورست بارك".

وشدد "سعيد للغاية بأداء جابرييل جيسوس في المباراة الماضية".

وواصل "من الإيجابي اللعب على العديد من البطولات، لأننا لم نتمكن من القيام بذلك في السنوات الأخيرة".

وأكمل "لا أتطلع إلى تدريب 5 سنوات أخرى، عليك أن تعيش في الحاضر، من الممكن الاستعداد للمدى المتوسط والطويل، لكن عليك التركيز في الحاضر".

وأنهى حديثه قائلا: "كنت مهووسا جدا بالجوانب التكتيكية عندما وصلت عام 2019، كان علي التطور أثناء جائحة كورونا".

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة ويبتعد بفارق 4 نقاط عن تشيلسي الوصيف.

بينما يأتي بالاس في المركز الـ15 برصيد 16 نقطة.

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