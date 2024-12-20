انتهت الدوري المصري - فاركو (1)-(2) زد.. فوز مثير
الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 19:44
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو ضد زد في الجولة 5 من الدوري المصري.
وتقام المباراة على ملعب حرس الحدود في الثامنة مساءً.
ويحتل فاركو المركز السادس برصيد 7 نقاط فيما يحتل زد المركز العاشر برصيد 5 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 74: شيكا يتصدى لتصويبة على الطائر من شادي حسين
ق 71: جوووول شادي حسين يسجل الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء
ق 49: وليد علي فرج يهدر الهدف الثاني بتسديدة مرت بجوار القائم
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: شريف كاد أن يسجل برأسية لكنها تمر بجوار القائم
ق 35: جوووول أحمد شريف يتعادل لفاركو بعد سلسلة تمريرات
ق 8: كاموني ينفرد ويهدر فرصة إضافة الهدف الثاني
عرضية متقنة ورأسية ولا أروع 🔥👌 عبد الرحمن البانوبي يسجل الهدف الأول لنادي زد في مرمى فاركو #ONTime_Sports pic.twitter.com/bjNY3QBIxK— OnTime Sports (@ONTimeSports) December 20, 2024
ق 7: جوووول أوووول البانوبي برأسية يسجل الأول لزد
ق 5: علي لطفي يتألق مرتين، الأولى في التصدي لتسديدة قوية والثانية في إبعاد رأسية عمرو ناصر
بداية اللقاء