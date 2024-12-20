انتهت الدوري المصري - فاركو (1)-(2) زد.. فوز مثير

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو ضد زد في الجولة 5 من الدوري المصري.

وتقام المباراة على ملعب حرس الحدود في الثامنة مساءً.

ويحتل فاركو المركز السادس برصيد 7 نقاط فيما يحتل زد المركز العاشر برصيد 5 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 74: شيكا يتصدى لتصويبة على الطائر من شادي حسين

ق 71: جوووول شادي حسين يسجل الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق 49: وليد علي فرج يهدر الهدف الثاني بتسديدة مرت بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: شريف كاد أن يسجل برأسية لكنها تمر بجوار القائم

ق 35: جوووول أحمد شريف يتعادل لفاركو بعد سلسلة تمريرات

ق 8: كاموني ينفرد ويهدر فرصة إضافة الهدف الثاني

عرضية متقنة ورأسية ولا أروع 🔥👌 عبد الرحمن البانوبي يسجل الهدف الأول لنادي زد في مرمى فاركو #ONTime_Sports pic.twitter.com/bjNY3QBIxK — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 20, 2024

ق 7: جوووول أوووول البانوبي برأسية يسجل الأول لزد

ق 5: علي لطفي يتألق مرتين، الأولى في التصدي لتسديدة قوية والثانية في إبعاد رأسية عمرو ناصر

بداية اللقاء