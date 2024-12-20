بانون: الانضباط سر تفوق الأهلي إفريقيا ولا أجده في أندية المغرب.. والفارق الإداري الكبير

شدد بدر بانون لاعب نادي قطر القطري أن تفوق الأهلي في إفريقيا يعود إلى الانضباط الذي لا يجده في الأندية المغربية.

وقال بانون لموقع البطولة: "سبب تفوق الأهلي إفريقيا هو الانضباط وذلك لا نجده في الأندية المغربية".

وأضاف "في الأهلي يتم وضع أهداف النادي قبل بداية الموسم ليعرف الجميع ما له وما عليه وذلك يشمل اللاعبين والمسؤولين".

وأكمل "سمعنا الجماهير ترغب بلقب دوري أبطال إفريقيا الـ12 أثناء خروجنا من الملعب حيث نحتفل باللقب الـ11، عندما يفوز ناد مغربي بلقب إفريقي يحتفل بع 7 أعوام".

وأنهى حديثه قائلا: "الإدارة في الأهلي تعمل على توفير الظروف المناسبة سواء تجهيز ملاعب أو فنادق أو تذاكر طيران، بينما يتواجد طبيب واحد فقط في الأندية المغربية يقوم بجميع الأدوار".

ويعد بانون من ناشئي الرجاء وانتقل منه إلى الأهلي في عام 2020.

وانضم بانون إلى الأهلي قادمًا من الرجاء البيضاوي المغربي في نوفمبر 2020 مقابل حوالي 1,7 مليون يورو.

وساهم بانون في تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 2021، وكأس مصر 2020، وكأس السوبر الإفريقي مرتين، بالإضافة إلى حصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2020.

وبعد عامين مع الأهلي انتقل بانون إلى نادي قطر.