هدف فيصل يقود البنك الأهلي لأول انتصار وزيادة مشاكل مودرن سبورت

واصل مودرن سبورت البداية السلبية هذا الموسم وخسر من البنك الأهلي بهدف دون رد في الجولة الخامسة في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

وسجل هدف فوز البنك الأهلي: أسامة فيصل.

وتعد تلك أسوأ انطلاقة لمودرن سبورت في تاريخه بالدوري إذ حقق 3 نقاط فقط من أول 5 مباريات.

وكانت أقل انطلاقة للفريق في الدوري جاءت في موسم 2021-22 بتحقيق 7 نقاط تحت قيادة علي ماهر في أول مواسم الفريق بالدوري الممتاز.

كما خسر الفريق تحت قيادة الفرنسي فرانك دوما في أول مباراة له هذا الموسم بعدما تولى المسؤولية خلفا لطلعت يوسف.

وحقق البنك الأهلي أول انتصار له في الدوري المصري هذا الموسم بعدما اكتسح سيراميكا بخماسية دون مقابل في كأس الرابطة.

ورفع البنك الأهلي رصيده لـ 5 نقاط ارتقى بها للمركز الـ 13، فيما تراجع مودرن سبورت للمركز السابع عشر -قبل الأخير- برصيد 3 نقاط.

وصف المباراة

تحصل ياو أنور على ركلة جزاء بعد تعرضه لعرقلة من محمود رزق مدافع الفريق واحتسبها الحكم بعد عودته لتقنية الفيديو.

وانبرى أسامة فيصل للركلة وسجلها بنجاح في الشباك معلنا تقدم فريقه بالهدف الأول في الدقيقة 44.

"عكس اتجاه جنش"🔥🔥.. أسامة فيصل يسجل الهدف الأول للبنك الأهلي أمام مودرن سبورت عن طريق ركلة جزاء #ONTime_Sports pic.twitter.com/gTBbA6bPdm — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 20, 2024

وأهدر فيصل فرصة تسجيل الهدف الثاني بتسديدة مرت بجوار القائم في الدقيقة 60.

وبعد دقيقة واحدة أهدر محمد عبد اللطيف "جريندو" فرصة الهدف الثاني بغرابة في مواجهة جنش.

مش ممكن😱😱 .. جريندو يهدر فرصة هدف محقق لفريق البنك الأهلي أمام مرمى مودرن سبورت#ONTime_Sports pic.twitter.com/Dx6aiD3UCn — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 20, 2024

الدقائق الأخيرة مرت دون جديدة لتكتب أول انتصار للبنك وتواصل نتائج مودرن سبورت السلبية.