رمضان صبحي وأوباما ولاشين.. بيراميدز يكشف أسباب غياباته عن مواجهة الإسماعيلي

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 19:16

كتب : بسام أبو بكر

مهند لاشين - رمضان صبحي - بيراميدز

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن أسباب غيابات الفريق قبل مباراة الإسماعيلي بالدوري الممتاز.

وجاءت الأسباب كالتالي:

رمضان صبحي - يعاني من إصابة في العضلة الضامة ويتم تجهيزه حاليا للعودة قريبا.

مهند لاشين - يعاني من جزع في الركبة ويخضع حاليا للتأهيل.

محمود عبد العاطي - مصاب في الركبة ويتم حاليا تقييم حالته الطبية لتحديد المرحلة المقبلة من برنامجه العلاجي.

يوسف أوباما - كان يعاني من رشح في الركبة وعاد للتدريبات وتم استبعاده لحين اكتمال لياقته البدنية.

بلاتي توريه - كان يعاني من مزق في العضلة الخلفية وعاد للتدريبات وتم استبعاده لحين اكتمال لياقته البدنية.

على الجانب الآخر يغيب المدافع محمود مرعي بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث.

ويحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي في الثامنة من مساء السبت على استاد الإسماعيلية في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 7 نقاط من 4 مباريات.

الدوري المصري رمضان صبحي يوسف أوباما مهند لاشين بيراميدز
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