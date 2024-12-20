بعد انتظار 445 دقيقة.. الزاهدي يقود الجونة لأول فوز في الموسم أمام إنبي

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 19:02

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حقق الجونة انتصاره الأول في الدوري المصري بالفوز على إنبي في الجولة الخامسة.

سجل هدف اللقاء الوحيد علي الزاهدي.

ويعد هدف الزاهدي هو أول أهداف الجونة الموسم الجاري في الدوري المصري بعد 445 دقيقة دون تسجيل.

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وتعادل الجونة سلبيا في 3 مباريات وخسر من غزل المحلة بهدف دون رد.

فيما خسر إنبي في ظهور محمد إسماعيل الأول كمدير فني للفريق بعد رحيل سيد ياسين عقب الجولة الماضية.

ولأول مرة ينتصر الجونة على إنبي منذ 2021، حيث التقيا في 5 مناسبات سابقة منذ ذلك الحين وفاز إنبي في 3 وتعادلا في 2.

الفوز رفع رصيد الجونة لـ 6 نقاط ارتقى بها للمركز التاسع، فيما تراجع إنبي للمركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.

وصف المباراة

في الدقيقة 13 كاد الجونة أن يتقدم بفضل هدف عكسي من رأسية لكنها مرت بسلام.

استمرت الفرص بين الفريقين طيلة الـ 90 دقيقة.

وفي الدقيقة 85 أودع علي الزاهدي الكرة في الشباك بعد تمريرة أحمد حسام متقدما للجونة.

وتألق أحمد العش وشتت الكرة في الدقيقة 87 من على خط مرمى الجونة محافظا على تقدم فريقه.

وانتهى اللقاء بفوز قاتل للجونة وهو ما يحدث لأول مرة منذ 2021 لأصحاب ملعب خالد بشارة.

إنبي الدوري المصري الجونة
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