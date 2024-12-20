مؤتمر بوستيكوجلو: لن نغير طريقتنا ضد ليفربول.. وموقف فيرنر وأودوجي من المشاركة

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 18:53

كتب : FilGoal

أنجي بوستيكوجلو - توتنام

شدد أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لـ توتنام أنه لن يغير طريقة لعبه ضد ليفربول.

ويستعد توتنام لمواجهة منافسه ليفربول في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وقال بوستيكوجلو خلال مؤتمر صحفي: "تعافي جولييلمو فيكاريو يسير بشكل جيد، بفعل كل ما في وسعه للعودة، لكن لا يزال بعيدا بعض الشيء".

أخبار متعلقة:
قرعة كأس الرابطة - توتنام يستكمل طريقه الصعب بمواجهة ليفربول.. ونيوكاسل أمام أرسنال كأس الرابطة - توتنام يحبط عودة يونايتد المتأخرة ويتأهل لنصف النهائي رفض استئناف توتنام لتقليص عقوبة بينتانكور.. وتأكد غيابه عن لقاء ليفربول بعد خماسية توتنام.. ساوثامبتون يقيل مدربه

وأضاف "من المرجح عودة تيمو فيرنر ومشاركته ضد ليفربول، وديستني أودوجي على ما يرام".

وأكمل "نعتمد كثيرا على الترفيه في مبارياتنا، ولقاء مانشستر يونايتد كان مثالا على ذلك، نلعب لنشعر بمشاعر ربما لا تحدث لك في يومك".

وتابع "سنلعب بطريقتنا الهجومية ضد ليفربول لأن هذا ما يجعلنا نفوز، سأكون مندهشا إذا انتهت المباراة بالتعادل دون أهداف نظرا للقوة الهجومية للفريقين".

وواصل "ليس هناك خيار أمام فريزر فورستر سوى تجاوز أخطائه ضد مانشستر يونايتد للعب مباراة كبيرة ضد ليفربول، عليه أن يستمر في المضي قدما".

وأنهى حديثه قائلا: "أرتشي جراي لعب بشكل رائع ضد يونايتد، ليس لدينا أي خيار آخر، يبلغ من العمر 18 عاما، لكنه رجل بكل معنى الكلمة وتعامل مع المباراة ببراعة".

ويحتل توتنام المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة.

بينما يتصدر ليفربول برصيد 36 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد إيفرتون، ويبتعد عن تشيلسي الوصيف بنقطتين الذي لعب مباراته كاملة.

ليفربول توتنام الدوري الإنجليزي أنجي بوستيكوجلو
نرشح لكم
مؤتمر ماريسكا: سنتوصل لحل إذا يريد أي لاعب الرحيل.. وعودة جيمس جزئيا للتدريبات مؤتمر أرتيتا: لا أتطلع لتدريب أرسنال 5 أعوام أخرى.. وعودة كالافيوري ورايس مؤتمر أموريم: عودة راشفورد.. وليس لدينا وقت للتدريب وهذا ما يحتاجه الفريق مؤتمر سيميوني: ما زلت لم أجد المفتاح أمام برشلونة.. وهؤلاء يمكنهم تعويض لامين يامال مؤتمر فليك: علينا تقبل إصابة لامين يامال.. وهذا ما يجب أن نفعله أمام أتليتكو قرعة دوري المؤتمر - باناثينايكوس بقيادة فيتوريا أمام بطل أيسلندا.. ومواجهة بين فريقين من نفس البلد انتهت قرعة دوري المؤتمر - مرحلة خروج المغلوب دوري المؤتمر - موعد وطريقة إجراء قرعة مرحلة خروج المغلوب.. والفرق المتأهلة
أخر الأخبار
مؤتمر ماريسكا: سنتوصل لحل إذا يريد أي لاعب الرحيل.. وعودة جيمس جزئيا للتدريبات 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري سيدات - انتصار كاسح لـ الأهلي.. وفوز لـ الزمالك بسداسية 33 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أرتيتا: لا أتطلع لتدريب أرسنال 5 أعوام أخرى.. وعودة كالافيوري ورايس 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - فاركو (1)-(1) زد.. الثاني يضيع ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - 11 لاعبا في مران مستبعدي الأهلي قبل لقاء بلوزداد ساعة | الكرة الإفريقية
بانون: الانضباط سر تفوق الأهلي إفريقيا ولا أجده في أندية المغرب.. والفارق الإداري الكبير ساعة | الكرة المصرية
هدف فيصل يقود البنك الأهلي لأول انتصار وزيادة مشاكل مودرن سبورت ساعة | الدوري المصري
رمضان صبحي وأوباما ولاشين.. بيراميدز يكشف أسباب غياباته عن مواجهة الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 3 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 4 الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا