مؤتمر بوستيكوجلو: لن نغير طريقتنا ضد ليفربول.. وموقف فيرنر وأودوجي من المشاركة

شدد أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لـ توتنام أنه لن يغير طريقة لعبه ضد ليفربول.

ويستعد توتنام لمواجهة منافسه ليفربول في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وقال بوستيكوجلو خلال مؤتمر صحفي: "تعافي جولييلمو فيكاريو يسير بشكل جيد، بفعل كل ما في وسعه للعودة، لكن لا يزال بعيدا بعض الشيء".

وأضاف "من المرجح عودة تيمو فيرنر ومشاركته ضد ليفربول، وديستني أودوجي على ما يرام".

وأكمل "نعتمد كثيرا على الترفيه في مبارياتنا، ولقاء مانشستر يونايتد كان مثالا على ذلك، نلعب لنشعر بمشاعر ربما لا تحدث لك في يومك".

وتابع "سنلعب بطريقتنا الهجومية ضد ليفربول لأن هذا ما يجعلنا نفوز، سأكون مندهشا إذا انتهت المباراة بالتعادل دون أهداف نظرا للقوة الهجومية للفريقين".

وواصل "ليس هناك خيار أمام فريزر فورستر سوى تجاوز أخطائه ضد مانشستر يونايتد للعب مباراة كبيرة ضد ليفربول، عليه أن يستمر في المضي قدما".

وأنهى حديثه قائلا: "أرتشي جراي لعب بشكل رائع ضد يونايتد، ليس لدينا أي خيار آخر، يبلغ من العمر 18 عاما، لكنه رجل بكل معنى الكلمة وتعامل مع المباراة ببراعة".

ويحتل توتنام المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة.

بينما يتصدر ليفربول برصيد 36 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد إيفرتون، ويبتعد عن تشيلسي الوصيف بنقطتين الذي لعب مباراته كاملة.