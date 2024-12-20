قائمة الاتحاد - غياب أوبامي وتواجد 5 مهاجمين ضد غزل المحلة

أعلن نيكوديموس بابافسيليو المدير الفني للاتحاد السكندري قائمة فريقه لمواجهة غزل المحلة في الجولة الخامسة من الدوري.

ويغيب بيكالي أوبامي عن قائمة وكذلك المهدي سليمان بسبب الإصابة.

ويحل زعيم الثغر ضيفا على زعيم الفلاحين غدا السبت في استاد غزل المحلة.

وجاءت قائمة الاتحاد

حراسة المرمى: صبحي سليمان – أحمد دعدور

الدفاع: مروان داوود – محمد المغربي – عبد الله بكري - محمود شبانة – محمود متولي – مصطفى إبراهيم – أحمد أيمن

الوسط: أحمد الشيمي – مورو ساليفو – عمرو صالح – عمر الوحش – عبد الغني محمد – فيليب ناسيمنتو – ناصر ناصر – كريم الديب

الهجوم: إسلام سمير – فادي فريد – عمرو جمعة – بنجامين بواتينج – إيمانويل أبيه

📋| قائمة سيد البلد لمباراة نادى غزل المحلة في إطار مباريات الاسبوع الخامس من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2024– 2025 📆| السبت 21 ديسمبـــر 2024 .. إستاد غزل المحلة 5:00 م#ItthadAlexsc #شجع_الأخضر 🟢 pic.twitter.com/TGz05xKDkN — ‏‎Itthad Alex SC (@itthadalexsc) December 20, 2024

وخسر الاتحاد آخر مباراتين في الدوري وكأس الرابطة ضد طلائع الجيش وبيراميدز على الترتيب.

فيما حقق غزل المحلة الفوز في ظهور شوقي غريب الأول ضد زد في الجولة الأولى من كأس الرابطة.

ويحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 7 نقاط، فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.