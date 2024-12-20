تعرض عبد الواحد السيد لحادث سير دون إصابته
الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 18:33
كتب : FilGoal
تعرض عبد الواحد السيد مدير الكرة في نادي الزمالك لحادث سير دون إصابته.
عبد الواحد السيد
النادي : معتزل
ونشر السيد صورة لسيارته عقب الحادث عبر حسابه على إنستجرام.
وحضر السيد مران الزمالك اليوم بشكل طبيعي.
واصل الزمالك تدريباته بقيادة السويسري كريستيان جروس تحضيرا لمواجهة طلائع الجيش.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.
ولعب الزمالك 5 مباريات في مسابقة الدوري، فاز في 3 وتعادل في مباراة وخسر أمام المصري.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط.
فيما لعب طلائع الجيش 5 مباريات، فاز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في مباراة.
وبينما يأتي طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.
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