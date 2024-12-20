مؤتمر أموريم: عودة راشفورد.. وليس لدينا وقت للتدريب وهذا ما يحتاجه الفريق

أعلن روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد عودة ماركوس راشفورد للفريق مرة أخرى بعد استبعاده من مباراة مانشستر يونايتد الماضية.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه بورنموث في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب البرتغالي خلال مؤتمر صحفي: "ميسون ماونت سيغيب لعدة أسابيع، لا أعرف المدة بشكل محدد، لكن الفترة ستكون طويلة".

وأضاف "إصابات ماونت المتكررة ليست من اختصاصاتي، ما يمكنني فعله هو مساعدته فنيا وفهم طريقتنا في لعب الكرة".

وأكمل "أسوأ ما في الأمر هو أنه ليس لدينا الوقت الكافي للتدريب كما ينبغي، نحن نسافر كثيرا والفريق لا يتدرب بما يكفي بكامل عدده".

وشدد "ماركوس راشفورد سيكون متاحا بالطبع ضد بورنموث".

وواصل "أعتقد أننا نتحسن بالقرب من منطقة جزاء الخصم، لعبنا مباريات بدون تهديد حقيقي، أرى أننا أصبحنا أسرع ونضغط أكثر ونتحسن بدنيا، لكن نحتاج إلى التسديد".

وتابع "نفهم مجريات المباريات بشكل أفضل ويمكنك رؤية ذلك من خلال التحكم في المباراة ومعرفة كيفية التحرك".

وأنهى حديثه قائلا: "أنتوني يحتاج إلى المزيد من الثقة، أتذكر أن فريقي لعب ضده عندما كان في أياكس وكان يفتقر للقليل من الثقة في دخول المواجهات الفردية، سأساعده ليصبح لاعب أفضل".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ13 برصيد 22 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما يأتي بورنموث في المركز السادس برصيد 25 نقطة.