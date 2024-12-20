انتهت الدوري المصري - مودرن (0)-(1) البنك.. فوز بهدف وحيد

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 17:12

كتب : FilGoal

مودرن سبورت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مودرن سبورت أمام البنك الأهلي في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

ويحتل مودرن سبورت المركز الـ16 برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات وهزيمة، فيما يليه البنك الأهلي في المركز الـ17 برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمتين.

وتعد تلك المباراة الأولى للفرنسي فرانك دوما المدير الفني الجديد لنادي مودرن سبورت.

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نهاية اللقاء

ق 61: جريندو يهدر فرصة محققة

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 44: جوووووووول أسامة فيصل من نقطة الجزاء.

ق 42: عودة الحكم إلى تقنية الفيديو لشك في وجود ركلة جزاء للبنك الأهلي واحتسبها بعد عرقلة ياو أنور.

ق 9: إصابة على الفيل مدافع مودرن في الرأس.

بداية المباراة

الدوري البنك الأهلي مودرن سبورت
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