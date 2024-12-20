انتهت الدوري المصري - مودرن (0)-(1) البنك.. فوز بهدف وحيد
الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 17:12
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مودرن سبورت أمام البنك الأهلي في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.
ويحتل مودرن سبورت المركز الـ16 برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات وهزيمة، فيما يليه البنك الأهلي في المركز الـ17 برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمتين.
وتعد تلك المباراة الأولى للفرنسي فرانك دوما المدير الفني الجديد لنادي مودرن سبورت.
لمتابعة المباراة من هنا
---------------------------------
نهاية اللقاء
ق 61: جريندو يهدر فرصة محققة
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 44: جوووووووول أسامة فيصل من نقطة الجزاء.
ق 42: عودة الحكم إلى تقنية الفيديو لشك في وجود ركلة جزاء للبنك الأهلي واحتسبها بعد عرقلة ياو أنور.
ق 9: إصابة على الفيل مدافع مودرن في الرأس.
بداية المباراة
نرشح لكم
الدوري المصري سيدات - انتصار كاسح لـ الأهلي.. وفوز لـ الزمالك بسداسية مباشر الدوري المصري - فاركو (1)-(2) زد.. جووول الثاااني خبر في الجول - 11 لاعبا في مران مستبعدي الأهلي قبل لقاء بلوزداد بانون: الانضباط سر تفوق الأهلي إفريقيا ولا أجده في أندية المغرب.. والفارق الإداري الكبير هدف فيصل يقود البنك الأهلي لأول انتصار وزيادة مشاكل مودرن سبورت رمضان صبحي وأوباما ولاشين.. بيراميدز يكشف أسباب غياباته عن مواجهة الإسماعيلي قائمة بيراميدز - غياب رمضان صبحي عن مواجهة الإسماعيلي بعد انتظار 445 دقيقة.. الزاهدي يقود الجونة لأول فوز في الموسم أمام إنبي
أخر الأخبار
منافس الأهلي - إنتر ميامي يعلن بيع مهاجمه 32 دقيقة | أمريكا