انتهت الدوري المصري - الجونة (1)-(0) إنبي.. فوز قاتل

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 16:47

كتب : FilGoal

محمد علاء - حارس الجونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجونة أمام إنبي في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

ويحتل إنبي المركز الـ12 برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمتين، فيما يتواجد الجونة في المركز الـ15 برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات وهزيمة.

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ق 87: تشتيت من على خط المرمى وهدف إنبي يضيع

ق 85: جوووول الهدف الأول عن طريق علي الزاهدي

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 13: هدف ضائع للجونة بعد رأسية بالخطأ من مدافع إنبي كادت تسكن شباك فريق.

بداية المباراة

إنبي الدوري المصري الجونة البنك الأهلي مودرن سبورت
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