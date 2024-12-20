انتهت الدوري المصري - الجونة (1)-(0) إنبي.. فوز قاتل
الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 16:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجونة أمام إنبي في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.
ويحتل إنبي المركز الـ12 برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمتين، فيما يتواجد الجونة في المركز الـ15 برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات وهزيمة.
لمتابعة المباراة من هنا
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ق 87: تشتيت من على خط المرمى وهدف إنبي يضيع
ق 85: جوووول الهدف الأول عن طريق علي الزاهدي
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 13: هدف ضائع للجونة بعد رأسية بالخطأ من مدافع إنبي كادت تسكن شباك فريق.
بداية المباراة
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