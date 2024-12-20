وادى دجلة يُكرم 932 رياضيا عن موسم 2023-2024

نظمت أندية وادى دجلة حفل تكريم سنوي خلال موسم 2023 -2024 في مقر نادي وادى دجلة النخيل، حيث تم تكريم 932 من الرياضيين والأجهزة الفنية والطبية.

وتضمنت فعاليات الحفل الاحتفاء بإنجازات رياضيي النادي في مختلف الألعاب الرياضية، إلى جانب تكريم المدربين والإداريين الذين ساهموا في تحقيق النجاحات.

وفي هذا السياق، قال طارق راشد، رئيس مجلس إدارة أندية وادى دجلة: "فخورون للغاية بما حققه أبطالنا في مختلف الألعاب الرياضية خلال موسم 2023-2024. حرصنا على تكريم جميع المدربين والإداريين الذين قدموا الدعم الكبير لتحقيق هذه الإنجازات. التزامنا بتطوير رياضيينا لا يتوقف، ونحن دائمًا نسعى لتوفير بيئة محفزة تشجع على التفوق وتلهم الأجيال القادمة".

وأضاف "احتفالية تكريم الأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية والمعاونة تمثل رسالة شكر لهؤلاء الأبطال على ما بذلوه من جهد خلال الموسم، وتحفيزهم على مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات".

كما شهد الحفل تكريم 68 لاعبا ولاعبة من لاعبي القدرات الخاصة الذين حققوا 68 ميدالية متنوعة محليا، بالإضافة إلى تكريم الأجهزة الفنية ولاعبي الألعاب المختلفة مثل القوس والسهم وكرة السرعة والبولنج والجودو، والشطرنج، وحصد أبطال الشطرنج 5 ميداليات متنوعة محليًا ودوليًا.

كما تم تكريم لاعبي السباحة، سباحة الزعانف، الباتيناج الفني والسرعة، الجمباز الإيقاعي والفني، الكاراتيه، الاسكواش، كرة الطائرة، كرة القدم، كرة السلة، التايكوندو، والتنس.