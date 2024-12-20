مدرب بلوزداد يكشف سبب غياب الهداف التاريخي للجزائر أمام الأهلي

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 16:16

كتب : FilGoal

إسلام سليماني - منتخب الجزائر

علق عبد القادر عمراني مدرب شباب بلوزداد الجزائري على استبعاد النجم إسلام سليماني الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر من قائمة الفريق التي وصلت القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي.

ويستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال عمراني في تصريح للقناة الإذاعية الأولى الجزائرية: "هناك مشكلات بين اللاعب وإدارة الفريق".

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وسجل إسلام سليماني 46 هدفا بقميص الخضر يتصدر بهم قائمة هدافي المنتخب الجزائري عبر التاريخ.

وأضاف مدرب بلوزداد: "اللاعب إسحاق طلال بوصوف جناح الفريق يغيب أيضا عن مواجهة الأهلي وهو ليس مصابا".

ولم يخض عمراني في أسباب غياب الثنائي عن قائمة الفريق التي وصلت إلى القاهرة ظهر اليوم الجمعة.

وذكرت تقارير جزائرية أن تصريحات عمراني تخالف تصريحات عز الدين رحيم المدرب المساعد لشباب بلوزداد، والذي صرح بأن الثنائي سليمان وبوصوف يغيبان عن صفوف الفريق بداعي الإصابة.

ولعب إسلام سليماني خلال مسيرته مع أندية سبورتنج لشبونة البرتغالي، وليستر سيتي ونيوكاسل الإنجليزيين، وفنربشخة التركي، وموناكو وأوليمبيك ليون الفرنسيين، وأندرلخت البلجيكي.

وخاض في الموسم الأخير تجربتين مع ميشلين ببلجيكا وكوريتيبا البرازيلي قبل العودة لنادي بداياته شباب بلوزداد بعقد يمتد حتى 2026.

وخاض سليمان قائد الفريق، هذا الموسم مباراة في دوري الأبطال أمام أورلاندو بايرتس، بالإضافة إلى 8 مباريات في الدوري الجزائري سجل خلالهم 3 أهداف، قبل الغياب عن آخر 4 مواجهات للفريق في دوري الأبطال أمام استاد أبيدجان و3 مواجهات في الدوري.

ويحل الأهلي ثانيا في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من مباراتين، ويليه شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين.

ويحتل أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط بعد خوض 3 مباريات، فيما يتذيل المجموعة استاد أبيدجان بنقطة وحيدة من 3 مباريات.

وتأجلت مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد بسبب مشاركة الفريق الأحمر في بطولة القارات للأندية كأس إنتركونتيننتال.

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