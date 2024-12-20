بعثة شباب بلوزداد تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في دوري الأبطال

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 15:47

كتب : FilGoal

فريق شباب بلوزداد الجزائري في مطار القاهرة

وصلت بعثة شباب بلوزداد الجزائري إلى مطار القاهرة الدولي ظهر اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة الأهلي.

ويستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ثانيا في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من مباراتين، ويليه شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين.

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ويحتل أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط بعد خوض 3 مباريات، فيما يتذيل المجموعة استاد أبيدجان بنقطة وحيدة من 3 مباريات.

وتأجلت مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد بسبب مشاركة الفريق الأحمر في بطولة القارات للأندية كأس إنتركونتيننتال.

واستقبل بعثة شباب بلوزداد في مطار القاهرة مهدي رابحي رئيس النادي الجزائري، ومحمد سفيان براح السفير الجزائري في القاهرة.

وحقق شباب بلوزداد الفوز في آخر مبارياته بالدوري الجزائري على حساب شبيبة الساورة (3-0)، فيما خسر الأهلي لقب كأس التحدي في كأس إنتركونتيننتال أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح 6-5.

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الأهلي دوري أبطال إفريقيا شباب بلوزداد
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