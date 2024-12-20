مران الزمالك - مشاركة عبد الشافي وعودة ندياي.. والحفاظ على عواد من الإرهاق

واصل الزمالك تدريباته بقيادة السويسري كريستيان جروس تحضيرا لمواجهة طلائع الجيش.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز

وعقد جروس جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش.

وبدأ المدير الفني الجلسة بالحديث مع اللاعبين بشأن الأمور الفنية التي شهدتها مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت مساء أمس الخميس في مسابقة الدوري الممتاز وانتهت بنتيجة 1-1.

وطالب جروس لاعبي الفريق بغلق صفحة مباراة الأمس والتركيز في المباريات المقبلة، والعمل على تلافي الأخطاء التي وقع فيها الفريق في المباراة الأخيرة.

واختتم جروس حديثه مع اللاعبين قائلا: "علينا جميعاً أن نستمر في العمل بقوة من أجل الفترة المقبلة لتحقيق الأهداف المطلوبة".

وخصص جروس، فقرة تدريبات بدنية واستشفائية للاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة سيراميكا كليوباترا.

في المقابل أدى محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية منفردة على هامش المران.

جاء ذلك وفقاً للبرنامج الموضوع للحارس من قبل الجهاز الفني لعلاج الإرهاق بسبب مشاركته بالأمس بشكل أساسي في مباراة سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري الممتاز.

واكتفى محمد عواد بأداء الفقرة التأهيلية دون استكمال باقي فقرات المران الجماعي وفقاً لتعليمات الجهاز الفني.

فيما شارك السنغالي سيدي ندياي مهاجم الأبيض، في تدريبات الفريق عقب انتهاء البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي خضع له خلال الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق سبب الإصابة التي عاني منها في الكاحل.

وشارك سيدي ندياي في الفقرة التأهيلية والبدنية مع مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا، بجانب خوض تدريبات الكرة والتقسيمة الفنية.

كما شارك محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق، في جزء من التدريبات الجماعية، عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، بعدما خضع من قبل لجراحة الرباط الصليبي.

وشارك محمد عبد الشافي في الفقرة البدنية والتأهيلية مع مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة سيراميكا كليوباترا.

ولعب الزمالك 5 مباريات في مسابقة الدوري، فاز في 3 وتعادل في مباراة وخسر أمام المصري.

ويملك الزمالك في رصيده 10 نقاط.

فيما لعب طلائع الجيش 5 مباريات، فاز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في مباراة.

ويملك طلائع الجيش في رصيده 7 نقاط.