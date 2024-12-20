تراكم البطاقات يحرم الزمالك من نبيل عماد أمام طلائع الجيش

يفقد الزمالك جهود نبيل عماد لاعب الوسط خلال مواجهة طلائع الجيش.

ويلعب الزمالك أمام طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

ويغيب نبيل عماد عن مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش لتراكم البطاقات، عقب حصولع على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا.

وسبق وأن نال نبيل عماد بطاقتين أحدهما خلال خلال مواجهة سموحة بالجولة الثانية والآخرى مواجهة غزل المحلة بالجولة الرابعة.

وتعادل الزمالك في الجولة الخامسة أمام سيراميكا كليوباترا 1-1.

فيما خسر طلائع الجيش أمام نظيره بتروجت بهدف دون رد في الجولة ذاتها.

ولعب الزمالك 5 مباريات في مسابقة الدوري، فاز في 3 وتعادل في مباراة وخسر أمام المصري.

ويملك الزمالك في رصيده 10 نقاط.

فيما لعب طلائع الجيش 5 مباريات، فاز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في مباراة.

ويملك طلائع الجيش في رصيده 7 نقاط.