قرعة دوري المؤتمر - باناثينايكوس بقيادة فيتوريا أمام بطل أيسلندا.. ومواجهة بين فريقين من نفس البلد

أسفرت قرعة دور خروج المغلوب في دوري المؤتمر الأوروبي عن مواجهة باناثينايكوس بقيادة روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أمام فيكينجور ريكيافيك بطل أيسلندا.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

باتشيكا توبولا الصربي × ياجلونيا البولندي

مولده النرويجي × شامروك روفرز الأيرلندي

سيلجي السلوفيني × أبويل القبرصي

أومونيا القبرصي × بافوس القبرصي

فيكينجور ريكيافيك الأيسلندي × باناثينايكوس اليوناني

بوراتس بانيا لوكا البوسني × أولمبيا ليوبليانا السلوفيني

جنت البلجيكي × ريال بيتيس الإسباني

كوبنهاجن الدنماركي × هيادنهايم الألماني

ولم تجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد أو فريقين التقيا في مرحلة الدوري.

وتقام المباراتين الفاصلتين لتحديد المتأهلين لدور الـ16 كالتالي: مباراة الذهاب: 13 فبراير 2025، ومباراة الإياب: 20 فبراير 2025

وأقيمت الدور الأول مرحلة الدوري من دوري المؤتمر بمشاركة 36 فريقا على أن يخوض كل فريق 6 مباريات.

وتتأهل أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16، وهم تشيلسي الإنجليزي - فيتوريا جيماريش البرتغالي - رابيد فيينا النمساوي - فيورنتينا الإيطالي - يورجورن السويدي - لوجانو السويسري - ليجا وارسو البولندي - سيركل بروج بلجيكا.

فيما تلعب الفرق من المركز 9 إلى 16 مواجهة فاصلة أمام الفرق من المركز 17 إلى 24 في مباراة فاصلة ذهابا وإيابا، والتي أقيمت قرعتها اليوم الجمعة.

وتنتظر الفرق الثمانية الفائز من مرحلة خروج المغلوب في دور الـ16.

وتقام مباريات دور الـ16 يومي 6، و13 مارس 2025، وربع النهائي يومي 10، و17 إبريل، ونصف النهائي يومي 1، و8 مايو، فيما تقام المباراة النهائية يوم 28 مايو في مدينة روكلو البولندية.