انتهت قرعة دوري المؤتمر - مرحلة خروج المغلوب

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 14:09

كتب : FilGoal

كأس دوري المؤتمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة مرحلة خروج المغلوب من دوري المؤتمر الأوروبي.

وتخوض الفرق من المركز 9 إلى 16 مباراة فاصلة ذهابا وإيابا أمام الفرق من المركز الـ17 إلى 24 لتحديد الفرق الثمانية المتأهل لدور الـ16.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

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باتشيكا توبولا الصربي × ياجلونيا البولندي

مولده النرويجي × شامروك روفرز الأيرلندي

سيلجي السلوفيني × أبويل القبرصي

أومونيا القبرصي × بافوس القبرصي

فيكينجور ريكيافيك الأيسلندي × باناثينايكوس اليوناني

بوراتس بانيا لوكا البوسني × أولمبيا ليوبليانا السلوفيني

جنت البلجيكي × ريال بيتيس الإسباني

كوبنهاجن الدنماركي × هيادنهايم الألماني

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طريقة إقامة القرعة

وجاءت الفرق من المركز 9 إلى 24 التي تخوض مباراة حاسمة ذهابا وإيابا لتحديد المتأهلين لثمن النهائي كالتالي:

9 - ياجلونيا البولندي

10 - شامروك روفرز الأيرلندي

11 - أبويل القبرصي

12- بافوس القبرصي

13- باناثينايكوس اليوناني

14- أولمبيا ليوبليانا السلوفيني

15- ريال بيتيس الإسباني

16 - هيادنهايم الألماني

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17- جنت البلجيكي

18- كوبنهاجن الدنماركي

19- فيكينجور ريكيافيك الأيسلندي

20 - بوراتس بانيا لوكا البوسني

21 - سيلجي السلوفيني

22- أومونيا القبرصي

23- مولده النرويجي

24 - باتشيكا توبولا الصربي

وستقام القرعة وفقا للنظام التالي:

وعاء للفريقين صاحبي المركزين التاسع والعاشر ووعاء لللمركزين الـ23 و24.

وعاء للمركزين الـ11 و12 سيواجهان أحد الفريقين في الوعاء الآخر 21، و22.

وعاء للمركزين 13، و14 سيواجهان أحد المركزين 19، و20.

وصاحبا المركزين الـ15، و16 سيواجهان أحد الفريقين صاحبي المركزين 17، و18.

وسيتم سحب القرعة أولا للفرق المصنفة من المركز 17 إلى 24 ثم اختيار منافسيهم من المركز الأخرى وفقا لطريقة القرعة السابقة.

ويمكن لفريقين من نفس البلد مواجهة بعضهما دون توجيه للقرعة، وكذلك يمكن للأندية مواجهة منافس التقى به في مرحلة الدوري.

وتقام المباراتين الفاصلتين لتحديد المتأهلين لدور الـ16 كالتالي: مباراة الذهاب: 13 فبراير 2025، ومباراة الإياب: 20 فبراير 2025

دوري المؤتمر قرعة دوري المؤتمر
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