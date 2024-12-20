بعد أنباء انتقاله لفنربخشة.. تاليسكا يثير الجدل في النصر

أثار البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر السعودي الجدل بعد قليل من أنباء اقترابه من الانتقال لفنربخشة التركي.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن النصر وفنربخشة أتما الاتفاق بشان انتقال تاليسكا بداية من الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب تاليسكا عبر حسابه على منصة إكس: " "أنتم تشكروني، لكني لا أدري أين سأذهب".

تعليق اللاعب جاء عقب تفاعل جماهير النصر مع الخبر وتوديعهم لأحد نجوم الفريق.

Vocês estão me agradecendo, mais eu não sei pra onde estou indo! 😂😂😂 — Andersontalisca (@talisca_aa) December 19, 2024

وأوضحت صحيفة الرياضية أن الاتفاق تم بشكل نهائي على أن يتحمل النادي السعودي جزءا من راتب المهاجم البرازيلي مع النادي التركي.

وأشارت إلى أن الإيطالي جويدو فينجا الرئيس التنفيذي في نادي النصر يتواجد في تركيا لحسم الصفقة، بإعارة مع أحقية الشراء أو الإكتفاء بالإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ويسعى فنربخشة للتعاقد مع تاليسكا بناء على رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق التركي.

وسبق لتاليسكا اللعب في الدوري التركي بقميص بيشكتاش الذي حصل معه على ثنائية الدوري والكأس.

وانتقل تاليسكا إلى صفوف النصر صيف عام 2021، قادما من جوانزو إيفرجراند الصيني.

وخاض البرازيلي أندرسون تاليسكا مع النصر في 102 مباراة، سجل خلالها 76 هدفا وصنع 10.