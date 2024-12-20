بعد أنباء انتقاله لفنربخشة.. تاليسكا يثير الجدل في النصر

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 13:47

كتب : FilGoal

أندرسون تاليسكا

أثار البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر السعودي الجدل بعد قليل من أنباء اقترابه من الانتقال لفنربخشة التركي.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن النصر وفنربخشة أتما الاتفاق بشان انتقال تاليسكا بداية من الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب تاليسكا عبر حسابه على منصة إكس: " "أنتم تشكروني، لكني لا أدري أين سأذهب".

أخبار متعلقة:
تقرير: فنربخشة أتم اتفاقه بشأن تاليسكا.. والنصر يتحمل جزءا من راتبه وكيل كاسترو يكشف حقيقة مقاضاة النصر السعودي مؤتمر بلان: درست النصر كثيرا قبل اللقاء.. ومشروع اتحاد جدة بدأ هذا الموسم مؤتمر بيولي: نريد بناء فريق قوي للنصر.. وسأصحح الأخطاء

تعليق اللاعب جاء عقب تفاعل جماهير النصر مع الخبر وتوديعهم لأحد نجوم الفريق.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن الاتفاق تم بشكل نهائي على أن يتحمل النادي السعودي جزءا من راتب المهاجم البرازيلي مع النادي التركي.

وأشارت إلى أن الإيطالي جويدو فينجا الرئيس التنفيذي في نادي النصر يتواجد في تركيا لحسم الصفقة، بإعارة مع أحقية الشراء أو الإكتفاء بالإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ويسعى فنربخشة للتعاقد مع تاليسكا بناء على رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق التركي.

وسبق لتاليسكا اللعب في الدوري التركي بقميص بيشكتاش الذي حصل معه على ثنائية الدوري والكأس.

وانتقل تاليسكا إلى صفوف النصر صيف عام 2021، قادما من جوانزو إيفرجراند الصيني.

وخاض البرازيلي أندرسون تاليسكا مع النصر في 102 مباراة، سجل خلالها 76 هدفا وصنع 10.

مورينيو النصر السعودي تاليسكا
نرشح لكم
تقرير: فنربخشة أتم اتفاقه بشأن تاليسكا.. والنصر يتحمل جزءا من راتبه للمرة الأولى.. السعودية تشارك في نسختي كأس كونكاكاف الذهبية 2025 و2027 كأس الخليج - إصابة البليهي تربك حسابات رينار قبل ضربة البداية نيمار: هذا العام كان صعبا جدا عليّ.. والهلال سيفوز بلقب الدوري السعودي خبر في الجول - أكثر من عرض لـ الزمالك لخوض مباريات ودية في السعودية وكيله: رحيل كاليدو كوليبالي من الهلال مجرد شائعات وكيله: فيتوريا لم يتوصل لاتفاق مع الشباب حتى الآن قبل إعلان ولفرهامبتون.. الشباب السعودي يعلن رحيل مدربه
أخر الأخبار
بعثة شباب بلوزداد تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في دوري الأبطال 2 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك - مشاركة عبد الشافي وعودة ندياي.. والحفاظ على عواد من الإرهاق 10 دقيقة | الكرة المصرية
الجائزة الثالثة - صلاح أفضل لاعب في نوفمبر من جمعية اللاعبين المحترفين 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر سلوت: ليفربول وتوتنام فقط فازا أمام سيتي بتلك الطريقة.. وهذا ما أريده من أرنولد 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تراكم البطاقات يحرم الزمالك من نبيل عماد أمام طلائع الجيش 43 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: الترجي يقترب من نجم بيراميدز السابق لقيادة هجومه في كأس العالم للأندية ساعة | الكرة الإفريقية
قرعة دوري المؤتمر - باناثينايكوس بقيادة فيتوريا أمام بطل أيسلندا.. ومواجهة بين فريقين من نفس البلد ساعة | الكرة الأوروبية
سيف الجزيري: أتمنى مزاملة بن رمضان في الزمالك.. وناصر منسي هو الأسطورة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 3 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 4 الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا