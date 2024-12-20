على رأسهم معلول.. الأهلي يوضح آخر تطورات إصابة رباعي الفريق

أوضح طبيب الأهلي أحمد جاب الله آخر تطورات إصابات رباعي الفريق.

ويفقد الأهلي خدمات الرباعي: علي معلول ومحمد هاني وكريم فءاد ومحمد عبد الله بسبب إصابات مختلفة.

وقال جاب الله عبر موقع الأهلي الرسمي: "علي معلول يخضع لاختبارات وقياسات بدنية خلال يومين لتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية".

وأضاف "محمد هاني، يواصل خوض المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي للتعافي من إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الخلفي".

وتابع "كريم فؤاد يواصل المرحلة الثانية في البرنامج العلاجي والتأهيلي لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للركبة ويشعر بالتحسن.

محمد عبد الله يواصل تنفيذ البرنامج التأهيلي من الإصابة في العضلة الأمامية".

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ 3 نقاط.

ويتصدر أورلاندو بايرتس الترتيب برصيد 5 نقاط لكن من خوض 3 جولات حتى الآن، ويتذيل استاد أبيدجان الترتيب بنقطة وحيدة.