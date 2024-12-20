تأكد غيابه عن مواجهة بلوزداد.. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة طاهر

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 11:52

كتب : FilGoal

الأهلي - باتشوكا - كأس إنتركونتينينتال - طاهر محمد

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي عن تفاصيل إصابة طاهر محمد طاهر لاعب الفريق.

وقال جاب الله في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "طاهر محمد أجرى أشعة رنين مغناطيسي أثبتت إصابته بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي."

وأضاف طبيب الأهلي: "طاهر سيخضع للعلاج ويقوم بإجراء فحوصات طبية جديدة الأسبوع المقبل للاطمئنان على حالته وتحديد فترة غيابه."

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف تطورات إصابة طاهر.. وموقف شوبير وعطية الله من مواجهة بلوزداد قناة الأهلي: طاهر يعاني من مشكلة بسبب كدمة في الركبة.. والأمر بعيد عن الرباط الصليبي مران الأهلي - غياب إمام عاشور عن التدريب الجماعي.. وتأهيل وسام أبو علي وراحة لطاهر

وكانت قناة الأهلي كشفت في وقت سابق أن طاهر يعاني من كدمة في الركبة وأن الإصابة ليس لها علاقة بالرباط الصليبي.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة بفرع النادي في مدينة نصر استعدادا لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري.

ويستضيف الأهلي منافسه الجزائري يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وكان قد تم تأجيل مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد من الأسبوع الماضي ليوم الأحد 22 ديسمبر الجاري بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ 3 نقاط.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا طاهر محمد شباب بلوزداد غيابات الأهلي
نرشح لكم
على رأسهم معلول.. الأهلي يوضح آخر تطورات إصابة رباعي الفريق مران الأهلي - مشاركة عمر كمال والشناوي وعطية الله.. وعودة بيرسي تاو تحضيرا لشباب بلوزداد في الجول يكشف حقيقة رغبة الأهلي في قطع إعارة يوسف أيمن.. وموقف اللاعب دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد شباب بلوزداد محسن صالح: كولر وافق على أيمن والآن ليس مقتنعا به.. وهذه مشكلته في التعامل موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقبلة في الدوري المصري خبر في الجول - تحديد موعد محاكمة رجب عمران في حادث أوسيم جروس يرفض الراحة قبل مواجهة طلائع الجيش
أخر الأخبار
على رأسهم معلول.. الأهلي يوضح آخر تطورات إصابة رباعي الفريق 3 دقيقة | الكرة المصرية
مران الأهلي - مشاركة عمر كمال والشناوي وعطية الله.. وعودة بيرسي تاو تحضيرا لشباب بلوزداد ساعة | الكرة المصرية
تأكد غيابه عن مواجهة بلوزداد.. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة طاهر ساعة | الكرة المصرية
تقارير مغربية: الرجاء يفسخ تعاقده مع يسري بوزوق بسبب أزمة الخريطة ساعة | الوطن العربي
مهاجم ميلان السابق يعلن رحيله عن الوداد المغربي ساعة | الكرة الإفريقية
في الجول يكشف حقيقة رغبة الأهلي في قطع إعارة يوسف أيمن.. وموقف اللاعب 2 ساعة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد شباب بلوزداد 2 ساعة | الكرة المصرية
دوري المؤتمر - موعد وطريقة إجراء قرعة مرحلة خروج المغلوب.. والفرق المتأهلة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 3 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 4 الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا