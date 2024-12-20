تأكد غيابه عن مواجهة بلوزداد.. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة طاهر

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي عن تفاصيل إصابة طاهر محمد طاهر لاعب الفريق.

وقال جاب الله في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "طاهر محمد أجرى أشعة رنين مغناطيسي أثبتت إصابته بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي."

وأضاف طبيب الأهلي: "طاهر سيخضع للعلاج ويقوم بإجراء فحوصات طبية جديدة الأسبوع المقبل للاطمئنان على حالته وتحديد فترة غيابه."

وكانت قناة الأهلي كشفت في وقت سابق أن طاهر يعاني من كدمة في الركبة وأن الإصابة ليس لها علاقة بالرباط الصليبي.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة بفرع النادي في مدينة نصر استعدادا لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري.

ويستضيف الأهلي منافسه الجزائري يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وكان قد تم تأجيل مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد من الأسبوع الماضي ليوم الأحد 22 ديسمبر الجاري بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ 3 نقاط.