تقارير مغربية: الرجاء يفسخ تعاقده مع يسري بوزوق بسبب أزمة الخريطة

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 11:34

كتب : FilGoal

يسري بوزوق - الرجاء - شباب بلوزداد

كشف موقع هسبريس المغربي عن توصل إدارة الرجاء المغربي لاتفاق مع اللاعب الجزائري يسري بوزوق، بعد طلب الأخير فسخ تعاقده والرحيل عن النادي.

يسري بوزوق

النادي : الرجاء البيضاوي

الرجاء

وكان الجزائري يسري بوزوق، طلب فسخ تعاقده مع نادي الرجاء المغربي بعد طلبه عدم المشاركة أمام نادي الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا.

وكشفت التقارير المغربية أن بوزوق طلب إعفائه من خوض مواجهة الرجاء والجيش الملكي، بسبب الخريطة المغربية المتواجدة على قميص فريقه، تفاديا لمشاكل قد يتعرض لها في بلاده عند عودته إلى الجزائر.

أخبار متعلقة:
تقرير: الرجاء المغربي في مفاوضات متقدمة مع مدرب الإسماعيلي السابق مدرب الرجاء المغربي يرفض الرحيل بشكل ودي دوري أبطال إفريقيا - صنداونز يحقق انتصاره الأول بالفوز على الرجاء بهدف

وذكر الموقع المغربي أن بوزوق عرض التخلي عن مستحقاته المالية، إضافة إلى دفع مبلغ مالي إضافي لفريق الرجاء مقابل الحصول على الاستغناء، قبل 6 أشهر من نهاية عقد اللاعب.

جدير بالذكر أن الجزائري يسري بوزوق توج هدافا للدوري المغربي الاحترافي في الموسم الماضي بـ14 هدفا من 27 مباراة، مع مساهمته بـ9 تمريرات حاسمة، بينما شارك خلال الموسم الحالي في 12 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وساهم بتمريرتين حاسمتين.

ويلعب بوزوق في صفوف الرجاء المغربي منذ صيف 2022.

وكانت أزمة نشبت في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الموسم الماضي، بسبب الخريطة المغربية المتواجدة على قميص فريق نهضة بركان أثناء حلوله ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري.

ورفضت وقتها السلطات الجزائرية الإفراج عن قمصان نهضة بركان في مطار هواري بومدين في الجزائر

ويرجع سبب منع السلطات الجزائرية وقتها الإفراج عن قمصان الفريق المغربي بسبب الاستياء الجزائري من "خريطة تضمّ الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية (دمج بلاد مرّاكش مع الصّحراء الغربية)، التي يُعاني شعبها البريء والأعزل جرائم المُحتلّ المغربي"، بحسب التقارير الجزائرية وقتها.

وبدأ الصراع بين المغرب والجزائر بسبب الصحراء الغربية منذ 1976، حيث تعتبر المغرب الصحراء الغربية أرضا مغربية، فيما تدعم الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب.

ولا زال الصراع السياسي مشتعلا بين المغرب والجزائر في هذا الصدد منذ فترة طويلة.

وقرر كاف وقتها اعتبار اتحاد العاصمة خاسرا 3-0 ضد نهضة بركان في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، مع رفع القضية إلى لجنة التأديب لبحث إمكانية إضافة عقوبات على النادي الجزائري، وإقامة مباراة الإياب في موعدها الطبيعي بالمغرب.

الرجاء المغربي يسري بوزوق خريطة المغرب
نرشح لكم
مدرب بلوزداد يكشف سبب غياب الهداف التاريخي للجزائر أمام الأهلي بعثة شباب بلوزداد تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في دوري الأبطال كأس الخليج - انضمام أفضل لاعب في آسيا وغياب يوسف أيمن عن قائمة قطر كأس الخليج - إصابة البليهي تربك حسابات رينار قبل ضربة البداية كأس الخليج - ثنائي محترف على رأس قائمة العراق في حملة الدفاع عن لقبه نيمار: هذا العام كان صعبا جدا عليّ.. والهلال سيفوز بلقب الدوري السعودي خليجي 26 - الكشف عن حكام من إفريقيا وأوروبا للمشاركة في البطولة تقرير: الرجاء المغربي في مفاوضات متقدمة مع مدرب الإسماعيلي السابق
أخر الأخبار
هدف فيصل يقود البنك الأهلي لأول انتصار وزيادة مشاكل مودرن سبورت 9 دقيقة | الدوري المصري
رمضان صبحي وأوباما ولاشين.. بيراميدز يكشف أسباب غياباته عن مواجهة الإسماعيلي 18 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - غياب رمضان صبحي عن مواجهة الإسماعيلي 29 دقيقة | الدوري المصري
بعد انتظار 445 دقيقة.. الزاهدي يقود الجونة لأول فوز في الموسم أمام إنبي 33 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر بوستيكوجلو: لن نغير طريقتنا ضد ليفربول.. وموقف فيرنر وأودوجي من المشاركة 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة الاتحاد - غياب أوبامي وتواجد 5 مهاجمين ضد غزل المحلة 44 دقيقة | الدوري المصري
تعرض عبد الواحد السيد لحادث سير دون إصابته ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أموريم: عودة راشفورد.. وليس لدينا وقت للتدريب وهذا ما يحتاجه الفريق ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 3 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 4 الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا