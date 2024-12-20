في الجول يكشف حقيقة رغبة الأهلي في قطع إعارة يوسف أيمن.. وموقف اللاعب

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 10:51

كتب : أحمد الخولي

جلسة تصوير الأهلي لكأس إنتركونتيننتال - يوسف أيمن

يكشف filgoal.com ما يدور في رأس إدارة الأهلي بشأن مدافع الفريق يوسف أيمن خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يوسف أيمن

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب يوسف أيمن معارا من الدحيل القطري إلى الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي.

وترددت أنباء عن استقرار الأهلي على رحيل يوسف أيمن خلال الانتقالات الشتوية دون الانتظار حتى نهاية الموسم.

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وحسبما علم filgoal.com فإن الأهلي لم يقرر قطع إعارة يوسف أيمن حتى الآن، ولكنه لا يمانع رحيله حال وصول عرض مناسب.

اللاعب يرغب في الحصول على فرصة المشاركة في المباريات والعودة لحسابات منتخب قطر.

وخاض يوسف أيمن آخر مباراة دولية مع منتخب قطر يوم 6 نوفمبر 2024 عندما سجل هدفا في شباك منتخب الهند بالمباراة التي انتهت بفوز قطر 2-1.

اللاعب الذي يحمل الجنسيتين المصرية والقطرية لا يشغل مكان لاعب أجنبي في قائمة الأهلي.

وشارك يوسف أيمن مع الأهلي منذ انضمامه خلال مباراتين فقط.

وتوج يوسف أيمن مع الأهلي بلقبي السوبر المصري على حساب الزمالك ولقب كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ على حساب العين الإماراتي.

الأهلي يوسف أيمن
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