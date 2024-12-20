دوري المؤتمر - موعد وطريقة إجراء قرعة مرحلة خروج المغلوب.. والفرق المتأهلة

انتهت مرحلة الدوري من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد إقامة الجولة السادسة مساء الخميس.

وتخوض الفريق الـ36 المشاركة في دوري المؤتمر 6 مباريات بعد قرعة مع انطلاقة المسابقة، ليتأهل أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16.

وتخوض الفرق من المركز 9 إلى 16 مباراة فاصلة ذهابا وإيابا أمام الفرق من المركز الـ17 إلى 24 لتحديد الفرق الثمانية المتأهل لدور الـ16.

وتودع الفرق من المركز 25 إلى 36 المسابقة من الدور الأول.

وتصدر فريق تشيلسي الإنجليزي مرحلة الدوري بعد الفوز في مبارياته الستة كأقوى خط هجوم بتسجيل 26 هدفا، فيما تلقى 5 أهداف فقط أقوى خط دفاع بالتساوي مع رابيد فيينا النمساوي صاحب المركز الثالث.

وجاءت الفرق الـ8 الأوائل المتأهلين مباشرة إلى دور الـ16 كالتالي:

تشيلسي الإنجليزي

فيتوريا جيماريش البرتغالي

رابيد فيينا النمساوي

فيرونتينا الإيطالي

يورجورن السويدي

لوجانو السويسري

ليجا وارسو البولندي

سيركل بروج بلجيكا

فيما جاءت الفرق من المركز 9 إلى 24 التي تخوض مباراة حاسمة ذهابا وإيابا لتحديد المتأهلين لثمن النهائي كالتالي:

9 - ياجلونيا البولندي

10 - شامروك روفرز الأيرلندي

11 - أبويل القبرصي

12- بافوس القبرصي

13- باناثينايكوس اليوناني

14- ليوبليانا السلوفيني

15- ريال بيتيس الإسباني

16 - هيادنهايم الألماني

17- جنت البلجيكي

18- كوبنهاجن الدنماركي

19- فيكينجور ريكيافيك الأيسلندي

20 - بوراتس بانيا لوكا البوسني

21 - سيلجي السلوفيني

22- أومونيا القبرصي

23- مولده النرويجي

24 - باتشيكا توبولا الصربي

وتقام القرعة اليوم الجمعة في تمام الساعة الثانية ظهرًا، في مدينة نيون في سويسرا.

وستقام القرعة وفقا للنظام التالي:

وعاء للفريقين صاحبي المركزين التاسع والعاشر ووعاء لللمركزين الـ23 و24.

وعاء للمركزين الـ11 و12 سيواجهان أحد الفريقين في الوعاء الآخر 21، و22.

وعاء للمركزين 13، و14 سيواجهان أحد المركزين 19، و20.

وصاحبا المركزين الـ15، و16 سيواجهان أحد الفريقين صاحبي المركزين 17، و18.

وسيتم سحب القرعة أولا للفرق المصنفة من المركز 17 إلى 24 ثم اختيار منافسيهم من المركز الأخرى وفقا لطريقة القرعة السابقة.

ويمكن لفريقين من نفس البلد مواجهة بعضهما دون توجيه للقرعة، وكذلك يمكن للأندية مواجهة منافس التقى به في مرحلة الدوري.

وتقام المباراتين الفاصلتين لتحديد المتأهلين لدور الـ16 كالتالي:

مباراة الذهاب: 13 فبراير 2025

مباراة الإياب: 20 فبراير 2025

وسيتم الإعلان عن مواعيد المباريات يوم 31 يناير 2025.

وتقام مباريات دور الـ16 يومي 6، و13 مارس 2025، وربع النهائي يومي 10، و17 إبريل، ونصف النهائي يومي 1، و8 مايو، فيما تقام المباراة النهائية يوم 28 مايو في مدينة روكلو البولندية.