مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024.. قمة ألمانية و3 مواجهات في الدوري المصري

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 10:02

كتب : FilGoal

هدف زيكو لصالح زد في شباك حرس الحدود

تستأنف اليوم مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

كما تقام قمة ألمانية بين بايرن ميونيخ ولايبزج في انطلاقة الأسبوع الـ15 لـ بوندسليجا.

ويستعرض معكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

مودرن سبورت × البنك الأهلي.. الساعة 5 مساءً على قناة أون تايم سبورتس

الجونة × إنبي.. الساعة 5 مساءً على قناة أون تايم سبورتس

فاركو × زد.. الساعة 8 مساءً على قناة أون تايم سبورتس

الدوري الإسباني

جيرونا × بلد الوليد.. الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا × ميلان.. الساعة 9:45 على قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ × لايبزج.. الساعة 9:30 على قناة beIN Sports HD 5

الدوري المصري للسيدات

الجونة × الزمالك.. الساعة 2:30

بالم هيلز × الأهلي.. الساعة 2:30

مسار × زد.. الساعة 2:30

ويمكنك متابعة مباريات اليوم بالضغط هنا

إنبي بايرن ميونيخ الدوري المصري الجونة الدوري الألماني لايبزج زد
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