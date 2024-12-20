محسن صالح: كولر وافق على أيمن والآن ليس مقتنعا به.. وهذه مشكلته في التعامل

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 01:08

كتب : FilGoal

الأهلي - باتشوكا - مارسيل كولر

وجه محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق في الأهلي انتقادات للمدرب الحالي مارسيل كولر، معتبرا أنه يخطئ في التعامل مع اللاعب المصري.

وقال صالح في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "كولر للأسف يتعامل مع اللاعب المصري باعتباره أوروبي".

وأوضح "منح اللاعب المصري أجازة يعني أكل وشرب وسهر، فهو لم يعد محترفا ونحن نحاول زرع هذه العقلية، والمدربون الأجانب لا يفهمون اختلاف اللاعب المصري عن الأجنبي".

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وتابع "قرار زواج اللاعب يجب أن يحدده المدرب، ولكن لدينا محمد هاني تزوج في منتصف الموسم بموافقة النادي وغيره أيضا".

وكشف "صفقات الصيف تمت بموافقة كولر ومنها يوسف أيمن الذي هو غير مقتنع به الآن. إنه عنيد ولا يقبل النصيحة".

وواصل "كولر كان متمسكا باستمرار أنتوني موديست بينما تمسكنا نحن برحيله لأنه لم يقدم شيئا".

وعن سبب خلافاته مع المدربين الأجانب قال: "لأنه عملي وأفهمه جيدا. قضيت 30 عامًا كمدرب و20 عامًا كلاعب. عملت على نفسي كثيرًا وسيرتي الذاتية يمكنك قراءتها في ساعتين".

أما عن سبب عدم اقتناعه بالمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قال: "الأهلي لا يصلح معه مدرب إفريقي وأكبر من مستوى المدربين الأفارقة، وبالتالي يحتاج لمستوى مختلف تماما".

واختتم "الأهلي يمر بمرحلة صعبة مع عقلية كولر. لا بد من أن يغيرها. يجب أن يكون هناك بعض المرونة والعدالة بين اللاعبين".

الأهلي الدوري المصري مارسيل كولر
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