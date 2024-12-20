دوري المؤتمر - موهبة برشلونة السابقة يقود تشيلسي لاكتساح شامروك الأيرلندي بخماسية

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 00:55

كتب : FilGoal

مارك جويو لاعب تشيلسي

حقق تشيلسي الإنجليزي فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه شامروك روفرز الأيرلندي بنتيجة 5-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري من دوري المؤتمر الأوروبية.

وسجل مارك جويو صاحب الـ18 لاعب برشلونة السابق الذي انضم لـ تشيلسي مطلع الموسم الجاري بعقد يمتد حتى 2029.

تقدم تشيلسي في الدقيقة 23 عن طريق لاعبه الشاب مارك جويو ، قبل أن يدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 26 عن طريق ماركوس بوم.

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وعاد البلوز ليسجلوا ثلاثية قبل نهاية الشوط الأول، جاءت عن طريق مارك جويو مجددا في الدقيقة 34، ثم كيرنان ديوسبري هال في الدقيقة 40، ومارك جويو مسجلا الهدف الثالث (هاتريك) في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

واكتفى تشيلسي بهدف في الشوط الثاني عن طريق مارك كوكوريا في الدقيقة 58 ليختتم خماسية البلوز .

ورفع تشيلسي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة دوري المؤتمر بالعلامة الكاملة، فيما توقف رصيد شامروك روفرز عند 11 نقطة في المركز التاسع.

تشيلسي دوري المؤتمر مارك جويو
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