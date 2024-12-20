كأس إيطاليا - إنتر آخر المتأهل إلى ربع النهائي بثنائية أمام أودينيزي

حقق إنتر الفوز على حساب أودينيزي بهدفين نظيفين في دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا.

سجل هدفي إنتر ماركو أرناتوفيتش في الدقيقة 30، فيما سجل الهدف الثاني كريستيان اصلاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

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واكتمل الدور ربع النهائي بعد فوز إنتر آخر المتأهلين.

ويلتقي إنتر أمام لاتسيو، الذي حقق الفوز في ربع النهائي أمام نابولي 3-1.

تأتي باقي المواجهات في ربع النهائي على النحو التالي: ميلان أمام روما، وبولونيا أمام أتالانتا، ويوفنتوس أمام إمبولي.

وتقام مباريات ربع النهائي يوم 5 فبراير، فيما يقام نصف النهائي والنهائي شهر إبريل المقبل.