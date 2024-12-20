إنتر ميلان يكشف تفاصيل إصابة باريلا

كشف نادي إنتر ميلان الإيطالي تفاصيل إصابة لاعبه نيكولو باريلا.

وتعرض باريلا للإصابة خلال الفوز العريض على لاتسيو 6-0 بالدوري الإيطالي.

وقال إنتر في بيان: " باريلا تعرض لإصابة في الفخذ خلال مواجهة لاتسيو".

وأضاف "أظهرت الفحوصات وجود شد خفيف في العضلة المقربة الطويلة للفخذ اليمنى، وسيتم تقييم حالته بشكل يومي".

ويعود فريق سيموني إنزاجي لمنافسات الدوري الاثنين المقبل، عندما يلتقي مع ضيفه كومو.

ويحتل إنتر، حامل اللقب، المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 3 نقاط خلف أتالانتا، المتصدر، ولكن لديه مباراة مؤجلة.

باريلا شارك خلال 17 مباراة بالموسم الحالي وسجل 3 أهداف وصنع هدفين بجميع المسابقات.