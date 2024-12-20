تقرير: فنربخشة أتم اتفاقه بشأن تاليسكا.. والنصر يتحمل جزءا من راتبه

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 00:00

كتب : FilGoal

أندرسون تاليسكا

أتم نادي فنربشخة التركي اتفاقه بشان ضم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويمتد تعاقد النصر مع تاليسكا حتى صيف 2026.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن فنربخشة أتم اتفاقه مع النصر للتعاقد مع تاليسكا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن النادي السعودي سيتحمل جزءا من راتب المهاجم البرازيلي مع النادي التركي.

وأشارت إلى أن الإيطالي جويدو فينجا الرئيس التنفيذي في نادي النصر يتواجد في تركيا لحسم الصفقة، بإعارة مع أحقية الشراء أو الإكتفاء بالإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ويسعى فنربخشة للتعاقد مع تاليسكا بناء على رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق التركي.

وسبق لتاليسكا اللعب في الدوري التركي بقميص بيشكتاش الذي حصل معه على ثنائية الدوري والكأس.

وانتقل تاليسكا إلى صفوف النصر صيف عام 2021، قادما من جوانزو إيفرجراند الصيني.

وخاض البرازيلي أندرسون تاليسكا مع النصر في 102 مباراة، سجل خلالها 76 هدفا وصنع 10.

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