موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقبلة في الدوري المصري
الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 23:46
كتب : FilGoal
يلتقي الزمالك مع طلائع الجيش في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.
وتعادل الزمالك في الجولة الخامسة أمام سيراميكا كليوباترا 1-1.
فيما خسر طلائع الجيش أمام نظيره بتروجت بهدف دون رد في الجولة ذاتها.
ولعب الزمالك 5 مباريات في مسابقة الدوري، فاز في 3 وتعادل في مباراة وخسر أمام المصري.
ويملك الزمالك في رصيده 10 نقاط.
فيما لعب طلائع الجيش 5 مباريات، فاز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في مباراة.
ويملك طلائع الجيش في رصيده 7 نقاط.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الثلاثاء 24 ديسمبر
ويبدأ اللقاء في تمام الثامنة مساء.
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