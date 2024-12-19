موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقبلة في الدوري المصري

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 23:46

كتب : FilGoal

زيزو - الزمالك ضد سرياميكا كليوباترا

يلتقي الزمالك مع طلائع الجيش في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الزمالك في الجولة الخامسة أمام سيراميكا كليوباترا 1-1.

فيما خسر طلائع الجيش أمام نظيره بتروجت بهدف دون رد في الجولة ذاتها.

أخبار متعلقة:
بعد مشاركته 13 دقيقة.. طبيب الزمالك: تجدد إصابة ناصر ماهر أمام سيراميكا كليوباترا مدرب سيراميكا: التعادل أمام الزمالك أعاد لنا الاتزان بعد الخسارة بخماسية نقطة تاريخية.. الزمالك وسيراميكا كليوباترا يتعادلان في الظهور الأول لجروس أول هدف عكسي في الموسم.. عادل يدرك التعادل لـ الزمالك بشباك سيراميكا

ولعب الزمالك 5 مباريات في مسابقة الدوري، فاز في 3 وتعادل في مباراة وخسر أمام المصري.

ويملك الزمالك في رصيده 10 نقاط.

فيما لعب طلائع الجيش 5 مباريات، فاز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في مباراة.

ويملك طلائع الجيش في رصيده 7 نقاط.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 24 ديسمبر

ويبدأ اللقاء في تمام الثامنة مساء.

الزمالك طلائع الجيش
نرشح لكم
خبر في الجول - تحديد موعد محاكمة رجب عمران في حادث أوسيم جروس يرفض الراحة قبل مواجهة طلائع الجيش بعد مشاركته 13 دقيقة.. طبيب الزمالك: تجدد إصابة ناصر ماهر أمام سيراميكا كليوباترا مؤتمر جروس: افتقدنا الإيجابية.. أنتظر الكثير من ميشالاك وتأكدت من جاهزية ناصر ماهر قبل إشراكه مدرب سيراميكا: التعادل أمام الزمالك أعاد لنا الاتزان بعد الخسارة بخماسية "تأكدوا من معلوماتكم أولا".. عمر كمال يكشف حقيقة إصابته وموعد عودته للتدريبات نقطة تاريخية.. الزمالك وسيراميكا كليوباترا يتعادلان في الظهور الأول لجروس بدر موسى يهدي جائزة رجل المباراة لـ والدته وفلسطين
أخر الأخبار
قرعة كأس الرابطة - توتنام يستكمل طريقه الصعب بمواجهة ليفربول.. ونيوكاسل أمام أرسنال 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دوري المؤتمر - موهبة برشلونة السابقة يقود تشيلسي لاكتساح شامروك الأيرلندي بخماسية 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس إيطاليا - إنتر آخر المتأهل إلى ربع النهائي بثنائية أمام أودينيزي 26 دقيقة | فيديو في الجول
إنتر ميلان يكشف تفاصيل إصابة باريلا 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس الرابطة - توتنام يحبط عودة يونايتد المتأخرة ويتأهل لنصف النهائي 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: فنربخشة أتم اتفاقه بشأن تاليسكا.. والنصر يتحمل جزءا من راتبه ساعة | سعودي في الجول
موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقبلة في الدوري المصري ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - تحديد موعد محاكمة رجب عمران في حادث أوسيم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 3 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 4 ملف جميع جوائز كاف - لوكمان الأفضل.. وصلاح على رأس تشكيل العام