موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقبلة في الدوري المصري

يلتقي الزمالك مع طلائع الجيش في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الزمالك في الجولة الخامسة أمام سيراميكا كليوباترا 1-1.

فيما خسر طلائع الجيش أمام نظيره بتروجت بهدف دون رد في الجولة ذاتها.

ولعب الزمالك 5 مباريات في مسابقة الدوري، فاز في 3 وتعادل في مباراة وخسر أمام المصري.

ويملك الزمالك في رصيده 10 نقاط.

فيما لعب طلائع الجيش 5 مباريات، فاز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في مباراة.

ويملك طلائع الجيش في رصيده 7 نقاط.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 24 ديسمبر

ويبدأ اللقاء في تمام الثامنة مساء.