جروس يرفض الراحة قبل مواجهة طلائع الجيش

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 23:15

كتب : أحمد شوقي صلاح

كريستيان جروس - الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

رفض كريستيان جروس المدير الفني للزمالك منح لاعبيه راحة عقب الانتهاء من مباراة سيراميكا كليوباترا.

وتعادل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا 1-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الجمعة على ملعب النادي، دون الحصول على راحة عقب مواجهة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت مساء اليوم الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.

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ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

سيراميكا كليوباترا حصل على نقطة تاريخية، إذ لعب أمام الزمالك 9 مباريات سابقة خسرها جميعا.

لكن فريق المدرب أيمن الرمادي حصل على النقطة الأولى في المباراة العاشرة أمام الفريق الأبيض.

فيما تعادل الزمالك في الظهور الأول لجروس في ولايته التدريبية الثانية مع الفريق.

بهذا النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بجدول الدوري.

فيما وصل سيراميكا كليوباترا إلى النقطة الثامنة في المركز الرابع في انتظار باقي نتائج الجولة الخامسة.

الزمالك طلائع الجيش جروس
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