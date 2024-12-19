بعد مشاركته 13 دقيقة.. طبيب الزمالك: تجدد إصابة ناصر ماهر أمام سيراميكا كليوباترا

أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في الزمالك، تجدد إصابة ناصر ماهر لاعب وسط الفريق بشد في العضلة الخلفية.

وشارك ناصر ماهر كبديل في الدقيقة 64 قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 77 بسبب شكواه من الإصابة.

وقال طبيب الزمالك في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "سيخضع ناصر ماهر لأشعة وفحوصات خلال الساعات المُقبلة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها."

وأصيب ناصر ماهر أمام المصري في الجولة الثالثة لبطولة الدوري يوم 23 نوفمبر الماضي، ليغيب خلال تلك الفترة قبل الإصابة مجددا أمام سيراميكا كليوباترا بعد المشاركة 13 دقيقة فقط.

وشارك ناصر ماهر هذا الموسم في 7 مباريات في كافة البطولات سجل هدفين وصنع مثلهما.

وتعادل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة من بطولة الدوري والتي أقيمت على استاد القاهرة.

ولم ينجح الزمالك في اقتناص صدارة الدوري ليكتفي بـ10 نقاط في المركز الثاني خلف المصري المتصدر، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 8 نقاط.